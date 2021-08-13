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ТАСС

Американский грузовой корабль Cygnus пристыковался к МКС

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Космический грузовик Cygnus
Космический грузовик Cygnus.
Источник изображения: © NASA, архив

Он доставил на станцию 3,7 тонны полезных грузов

НЬЮ-ЙОРК, 12 августа. /ТАСС/. Экипаж Международной космической станции (МКС) завершил стыковку американского грузового корабля Cygnus корпорации Northrop Grumman, который доставил на станцию 3,7 тонны полезных грузов. Трансляция ведется на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

После проведения дистанционного захвата корабля с помощью руки-манипулятора Canadarm 2 американке Меган Макартур и французу Тома Песке потребовалось три часа 35 минут для завершения процесса стыковки. Ожидается, что космический аппарат пробудет на орбите порядка трех месяцев, после чего заберет со станции мусор и отходы и примерно через две недели сгорит в плотных слоях атмосферы.

Американская ракета-носитель Antares с автоматическим космическим кораблем Cygnus стартовала с космодрома на острове Уоллопс (восточное побережье США, штат Вирджиния) во вторник. Космическому аппарату, которому дали имя первого отправившегося в космос американского астронавта с азиатскими корнями Эллисона Онизуки (1946-1986), потребовалось менее двух суток для доставки 3,7 тонны запасов, материалов и оборудования на станцию.

На борту Cygnus находятся 3D-принтер, в котором используется имитирующий грунт Луны материал для проверки возможности его применения при возведении различных конструкций в будущих космических миссиях, аппарат по очистке воздуха от двуокиси углерода на космических кораблях с применением новых технологий, монтажный кронштейн, который предполагается установить на несущем каркасе солнечных панелей.

Предыдущий запуск такого корабля состоялся 20 февраля, он отстыковался от МКС 29 июня. На станцию грузы также доставляют по контракту с NASA корабли Dragon компании SpaceX. На МКС вахту несут россияне Олег Новицкий и Петр Дубров, американцы Шейн Кимброу, Марк Ванде Хай и Меган Макартур, француз Тома Песке и японец Акихико Хосидэ.

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