Dagbladet (Норвегия): русские стучатся в дверь

Представителя Консервативной партии Норвегии по вопросам оборонной политики встревожили очередные учения России на севере. Он задается риторическим вопросом: так ли необходимо России отрабатывать военные навыки прямо у нас за дверью? И заодно рассказывает, как норвежцы следят за деятельностью россиян.

Россия ясно показывает, что может и хочет уничтожать подкрепления союзников, урезать пространство НАТО для маневра и лишать альянс свободы передвижения

Крупные российские силы в очередной раз проводят учения в непосредственной близости от берегов Норвегии. По данным российских СМИ, на прошлой неделе в учениях были задействованы 10 тысяч человек, 70 автомобилей, 15 самолетов и 30 боевых кораблей.

Это отнюдь не первый случай, когда российские силы подходят необоснованно близко к норвежской границе. Несколько лет назад они отрабатывали нападение на базу разведки в Вардё и авиабазу Будё. А в ходе учений "Запад-2018" Россия разместила баллистические ракеты вплотную к границе Норвегии.

В августе 2019 года Северный флот в сотрудничестве с Балтийским провел крупнейшие военно-морские учения вблизи Норвегии со времен холодной войны. На территории вплоть до Северного моря размещались береговые ракетные комплексы "Бастион".

Ситуация в области политики безопасности на севере изменилось, и это не вина норвежцев. Норвегии приходится реагировать на происходящее.

Пристально следить за российской военной активностью на пороге нашего дома критически важно для нашей собственной безопасности, как и для безопасности наших союзников. Возросший военный потенциал России и усиление ее активности создают совершенно новую угрозу маршрутам снабжения в Атлантическом океане. Россия ясно показывает, что может и хочет уничтожать подкрепления союзников, урезать пространство НАТО для маневра и лишать альянс свободы передвижения.

Политические реалии за пределами нашей страны тоже нельзя упускать из вида. Однако Норвегия не отвечает более навязчивой военной активностью вблизи берегов России. Напротив, она регулярно проводит учения с участием союзников вдалеке от российских границ - это обычный способ продемонстрировать стабильность и предсказуемость.

Норвегия следит за близлежащими регионами. Правительство предпочитает расширять возможности для мониторинга ситуации и утверждения суверенитета на севере. Мы закупаем новые корабли береговой охраны, подводные лодки, военные самолеты-разведчики. Строятся новые радиолокационные системы для наблюдения за воздушным пространством, которые вкупе с новыми истребителями F-35 помогут нам гораздо лучше понимать, что происходит на севере. Бюджет разведки значительно увеличился, и мы теперь располагаем двумя разведывательными кораблями вместо одного.

Нынешняя ситуация в области политики безопасности требует адаптации и укрепления сотрудничества с Соединенными Штатами, а также с нашими ближайшими союзниками.

Нет никаких сомнений в том, что север имеет стратегическое значение для крупных держав. Но так ли необходимо России отрабатывать военные навыки прямо у нас за дверью?

Хорек Эльвенес (Hårek Elvenes), представитель Консервативной партии Норвегии по вопросам оборонной политики