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ТАСС

Российские космонавты проведут 6,5 часа в открытом космосе 2 сентября

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Олег Новицкий
Олег Новицкий
Источник изображения: © Станислав Красильников/ТАСС

Через шесть дней после этого космонавты выйдут в открытый космос повторно на 5,5 часа

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Внекорабельная деятельность российских космонавтов Олега Новицкого и Петра Дуброва 2 сентября продлится шесть с половиной часов. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении Роскосмоса в телеграм-канале.

"Первая внекорабельная деятельность длительностью 6,5 часа запланирована на 2 сентября, открытие выходного люка модуля "Поиск" в этот день предварительно состоится в 18:35 мск", - указывается в сообщении.

Как уточнили в госкорпорации, второй выход в открытый космос длительностью 5,5 часа у российских космонавтов состоится через шесть дней.

"Главная задача посвящена плановым работам по интеграции многоцелевого лабораторного модуля "Наука" в состав Международной космической станции и реализация запланированных этапов развертывания всех функциональных возможностей российского модуля", - добавили там.

Ранее в Роскосмосе сообщили, что ближайшие выходы в открытый космос Новицкий и Дубров совершат 2 и 8 сентября. Как уточнили в госкорпорации, внекорабельная деятельность будет посвящена интеграции нового модуля "Наука" на внешней стороне МКС.

Многоцелевой лабораторный модуль "Наука" был запущен с космодрома Байконур 21 июля, 29 июля он пристыковался к МКС. Модуль предназначен для реализации российской программы научно-прикладных исследований и экспериментов. После ввода его в эксплуатацию российский сегмент получит дополнительные объемы для обустройства рабочих мест и хранения грузов, размещения аппаратуры для регенерации воды и кислорода.

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Россия
Компании
Роскосмос
Проекты
Байконур
МКС
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