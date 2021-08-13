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WarSpot

Индонезия возвращается в проект KF-21

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Индонезия никак не определится с выбором новых истребителей. Вчера, 11 августа, портал defenseworld.net сообщил о том, что Индонезия возвращает своих инженеров в штаб-квартиру компании KAI для продолжения работ над перспективным самолётом KF-21.

Индонезия вошла в программу создания истребителя KFX/IFX в 2012 году, но позже просрочила несколько платежей, а в 2020 году вернула своих инженеров на родину якобы из-за пандемии COVID-19. За это время Южная Корея построила первый прототип самолёта, названного KF-21 Boramae, и готовит его к лётным испытаниям. Теперь же стало известно, что 32 индонезийских инженера вернулись в Корею, а вскоре их число приблизится к сотне. При этом вопрос с просроченными выплатами пока не решён.

Первый прототип корейского истребителя KF-21 Boramae

Источник изображения: koreaaero.com

В 2015 году на тендере по замене устаревших Northrop F-5 победил российский Су-35, но его закупка застопорилась из-за санкций. В 2020 году, когда Индонезия отозвала своих инженеров из Южной Кореи, появились слухи, что страна намерена выйти из проекта KFX/IFX, закупив французские истребители Rafale.

Самолёт, ранее известный как KFX, разрабатывается в качестве национального проекта Южной Кореи и должен стать основным истребителем ВВС этой страны, а также Индонезии, которая обязалась взять на себя 20% расходов на разработку.

Как ранее сообщали в пресс-службе KAI, KF-21 оснащён двумя двигателями. Имея длину фюзеляжа 16,9 м, ширину 11,2 м и высоту 4,7 м, он аналогичен по габаритам истребителю F-18. Максимальная скорость — 1,81 Маха (2200 км/ч), дальность — 2900 км, полезная нагрузка — 7,7 т.

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Страны
Индонезия
Россия
Франция
Южная Корея
Продукция
F-18
F-5
Rafale
Су-35
Компании
KAI
Проекты
2020-й год
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