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Апостроф (Украина): в Киеве показали новейшие разработки в сфере обороны

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Военный полигон в Киевской области
Военный полигон в Киевской области.
Источник изображения: © РИА Новости, Стрингер

В Киеве открылся Международный военный инвестфорум Украины. Что представил на нем украинский ВПК? Образцы броне- и робототехники, боевые модули и беспилотники, разработки артиллерийского и ракетного вооружения, высокоточных боеприпасов, пишет «Апостроф».

В четверг, 12 августа, в Киеве открылся Международный военный инвестфорум Украины. Об этом сообщает корреспондент сайта "Апостроф". Уже произведенную боевую технику и свои наработки представили Минобороны, Государственное космическое агентство, Укроборонпром, Лига оборонных предприятий, Ассоциация производителей вооружения и военной техники, Национальная ассоциация предприятий оборонной промышленности Украины и другие компании.

Выставка была организованна в Национальном техническом университете Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" на площадке SikorskyChallenge. Там были представлены образцы бронетехники и робототехники, боевые модули и беспилотники, разработки артиллерийского и ракетного вооружения, высокоточных боеприпасов, а так же основные и перспективные разработки украинского ОПК.

Какую боевую технику и другие наработки представили на форуме?

БТР-3ДА

Данный бронетранспортер оснащен боевым модулем "Штурм-М" с 30-мм автоматической пушкой ЗТМ-1. Боевая машина может совершать 330 выстрелов в секунду. Также БТР оборудован лазерным дальномером и стабилизатором пушки. Не исключено, что эти бронетранспортеры примут участие в параде войск 24 августа на Крещатике и площади Независимости в Киеве по случаю тридцатилетия независимости Украины.

KAMRAT-M

Бронеавтомобиль является уникальным в своем классе. На нем впервые на Украине установлен максимальный класс защиты ПЗСА-6. Таким образом, машина имеет защиту от выстрела из огнестрельного оружия калибра 7,62х54 мм и бронебойно-зажигательного патрона П-32 даже с расстояния 10 метров. Новый броневик может перевозить до 10 человек в условиях жесткого бездорожья.

БпАК "Spectator-M1"

Беспилотник предназначен для разведки местности. В частности, его могут использовать для мониторинга государственной границы или же поисково-спасательных операций. Spectator-M1 может развивать скорость до 120 км/ч и может лететь на расстояние в 150 км.

ВМ-4 "Джміль"

Украинский легкий многоцелевой двухмоторный вертолет. Разработчики заверяют, что вертолет ВМ-4 будет иметь минимум пять модификаций - гражданский вариант, санитарный вариант ВМ-4С "Пиано", полицейский вариант ВМ-4П "Патрол", беспилотный вариант и легкий штурмовик ВМ-4В "Киборг".

Микро-спутники

Эти миниатюрные спутники имеют вес всего в 100 килограмм, но при этом они очень функциональны, заверяют разработчики. Высота орбиты составляет 600 километров, а раздельная способность оптического сканера - 1 метр.

Снаряд "Мисливець"

Этот беспилотник сможет поражать цели на земле, в воде и в воздухе. После подъема в воздух запускается электродвигатель, который способен разгонять боеприпас до скорости 350 километров в час. Дальность полета может составлять 80 километров. Кроме того, каждый такой снаряд будет оснащаться телевизионной головкой наведения и инерциальной системой навигации.

Реактивный снаряд "Спека"

Масса боевой части реактивного снаряда составляет 11,5 кг, а дальность полета - до 7 км. В длину он чуть менее 1,5 метров. Данная модель оснащена термобарической боевой частью.

В рамках инвестфорума также должна состояться презентация:

  • ударного беспилотного авиакомплекса с барражирующим боеприпасом ST-35 "Гром";
  • проекта многоразового ударного беспилотного комплекса Skyfist;
  • высокоточного артиллерийского боеприпаса "Цветник";
  • линий по производству патронов больших калибров 12,7х99; 12,7х108; 14,5х114 для стрелкового оружия;
  • беспилотных роботизированных платформ "Скорпион - 2" и "Гном-разведчик" для разведки, патрулирования, охраны периметра, тушения пожаров, разминирования, логистики, перевозки боеприпасов и раненых;
  • проекта разведывательного сверхсовременного беспилотного авиационного комплекса Raybird-3;
  • проекта легкого БПАК поля боя "Ятаган-2" с функцией роя;
  • создания разведывательно-ударного БАК "Сокол-300".

Данное мероприятие проводится при поддержке Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины. "Апостроф" является информационным спонсором форума.

Напомним, июне в Киеве прошла ХVІI Международная специализированная выставка "Оружие и безопасность - 2021", на которой были представлены разработки в сфере обороны. Тогда же был проведен и ХII Международный авиакосмический салон "Авиасвит - ХХI".

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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Продукция
БТР-3
Компании
Sikorsky Aircraft
Укроборонпром
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