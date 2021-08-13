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F-22 аварийно сел на Перл-Харбор

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истребители пятого поколения - F-22 Raptor
истребители пятого поколения - F-22 Raptor.
Источник изображения: © Официальный сайт ВВС США

Американский истребитель пятого поколения F-22 Raptor совершил аварийную посадку на базе Перл-Харбор — Хикэм (штат Гавайи). Соответствующее видео опубликовал в Instagram пользователь hnlramper.

В подписи к ролику отмечается, что приземление на взлетно-посадочной полосе (ВПП) потребовало использование аэрофинишера, за который зацепился тормозной гак самолета.

Издание The Drive отмечает, что подобного рода посадка может производиться, например, при проблемах с гидравликой или ходовой частью самолета.

О пострадавших в ходе инцидента не сообщается.

В марте F-22 Raptor Военно-воздушных сил (ВВС) США «испытал аварийную ситуацию в полете», в результате чего совершил посадку, опершись носовой частью на ВПП.


Иван Потапов

Права на данный материал принадлежат
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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
F-22
Проекты
Истребитель 5 поколения
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