Schiebel Aircraft продемонстрировала БЛА S-100 "Камкоптер" ВМС США

ЦАМТО, 12 августа. Австрийская компания Schiebel Aircraft 9 августа объявила о завершении проводившейся совместно с Arete Associates демонстрации командованию ВМС США возможностей разработанного ею БЛА вертолетного типа S-100 "Камкоптер".

Как сообщает Janes Navy International, испытания проводились на средства Управления НИОКР ВМС США на борту коммерческого судна у побережья Пенсаколы (шт.Флорида). Компания Arete Associates предоставила для установки на борт БЛА датчик формирования изображения для ведения наблюдения в прибрежных водах PILLS (Pushbroom Imaging Littoral Surveillance). Дополнительные подробности испытаний не раскрываются, за исключением того, что датчик PILLS позволяет осуществлять гидрографическое картографирование прибрежных районов океана с применением малоразмерного легкого датчика малой мощности (SWaP), который легко интегрируется на борт S-100.

ВМС США и Schiebel не сообщают, приведут ли проведенные испытания к закупке БЛА для боевого применения.

Schiebel ранее продемонстрировала возможности применения БЛА S-100 "Камкоптер" на море для ВМС Австралии, Франции, Нидерландов и ряда других стран.

В данной версии S-100 был испытан с системой навигации и позиционирования DeckFinder компании Airbus Defense и Space, которая позволяет выполнять взлет и посадку с палубы малоразмерных кораблей в условиях отсутствия сигнала GPS. Испытания включали сбор информации, наблюдение и разведку на борту корабля, загруженного опасными веществами, а также применение станции с электрооптическими / инфракрасными датчиками для обнаружения, идентификации и сопровождения судна, подозреваемого в контрабанде.

Как сообщал ЦАМТО, S-100 представляет собой БЛА вертолетного типа длиной 3,11 м, высотой 1,1 м и шириной 1,2 м. Фюзеляж аппарата изготовлен из углеродистого волокна с титановыми элементами. Продолжительность полета БЛА максимальной взлетной массой 200 кг в базовой версии с полным топливным баком и 34 кг груза – свыше 6 часов. Дополнительный бак увеличивает продолжительность нахождения в воздухе до 10 часов. Собственный вес БЛА – 110 кг. Двигатель работает на авиационном бензине или тяжелом топливе. Дальность действия БЛА в зоне прямой видимости составляет 200 км, практический потолок – 5480 м (18000 футов), максимальная скорость – 240 км/ч, экономичная скорость – 102 км/ч. Полеты могут осуществляться в любое время суток и сложных метеоусловиях по запрограммированному маршруту с использованием системы GPS навигации или под управлением оператора.