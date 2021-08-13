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Интерфакс-АВН

Северный флот сообщил о выводах после трагедии с "Курском"

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А.Моисеев
А.Моисеев.
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 12 августа. ИНТЕРФАКС-АВН - Уроки, извлеченные из аварии атомной подлодки "Курск", позволят не допустить в будущем подобных трагедий, заявил командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев.

"Из катастрофы с атомной подводной лодкой "Курск" были сделаны правильные выводы, которые позволили предпринять все усилия, чтобы не допустить подобного впредь", - сказал Моисеев в четверг на митинге, посвященном памяти экипажа подлодки.

Моисеева цитирует пресс-служба Северного флота.

Памятные мероприятия прошли в поселке Видяево, откуда экипаж "Курска" ушел в последний поход и возле фрагмента ограждения рубки "Курска" у храма Спаса-на-Водах в Мурманске. К подножию памятников были возложены венки и цветы.

В митинге приняли участие командующий Северным флотом, губернатор Мурманской области, председатель областной думы, а также военнослужащие гарнизона и жители Видяево. Мероприятие также посетил отец матроса Алексея Коркина, погибшего на подлодке.

Траурные митинги традиционно прошли у мемориалов в гарнизонах Северного флота Мурманске и в Североморске, Полярном и в Северодвинске, в пунктах базирования атомных подводных лодок: Видяево, Гаджиево, Заозерске. В 11:28 (в это время прогремел взрыв на подводной лодке) были приспущены флаги и объявлена минута молчания.

"В часовнях и храмах, расположенных в Мурманске и в гарнизонах Северного флота ранним утром прошли поминальные службы в память о погибших подводниках. Также по морской традиции цветы и венки были спущены на воду с причала, от которого экипаж "Курска" ушел в свой последний поход", - отметили в пресс-службе.

Памятные мероприятия также прошли на Тихоокеанском, Черноморском и Балтийском флотах РФ.

АПЛ "Курск" затонула в Баренцевом море 12 августа 2000 года во время учений. По официальной версии, гибель подлодки произошла в результате взрыва торпеды на ее борту в ходе подготовки к условной торпедной атаке. Погибли все бывшие на борту лодки 118 человек экипажа, представителей командования Северного флота и дагестанского завода "Дагдизель".

В 2001 году в результате крупномасштабной международной операции АПЛ была поднята со дна моря, доставлена на завод в Росляково, откуда ее переправили на СРЗ "Нерпа" в Снежногорск для дальнейшей утилизации. Единственное, что было оставлено и сохранено, - рубка АПЛ, которая установлена в Мурманске.

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