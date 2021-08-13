Войти
Российская газета

Броневики "Кайман" стали лучшей зарубежной версией БРДМ-2

123
0
0
Источник изображения: Алексей Куденко \ РИА Новости

Производство белорусских бронеавтомобилей "Кайман" на 140-м ремонтном заводе в городе Борисов началось шесть лет назад. Эти транспортные средства предназначены для ведения разведки, сопровождения колонн и выполнения большого перечня других специальных задач.

Считается, что прообразом данной техники стали известные и зарекомендовавшие себя десятилетиями эксплуатации советские БРДМ-2. В настоящее время большая часть комплектующих, в том числе корпуса, белорусского производства.

Броня защищает находящихся внутри шестерых военнослужащих от пуль стрелкового оружия и осколков различных боеприпасов. Благодаря внедрению V-образного днища обеспечивается стойкость к подрывам на минах. В ходовой части применены пулестойкие бескамерные шины

Мощность дизельного двигателя Д - 245.30Е2 - 170 л.с. Максимальная скорость по шоссе - до 110 км/ч. Во время преодоления водных преград 8 км/ч. Запас хода по топливу - 1000 км.

Вооружение может быть разным, например пулеметы 7,62-мм ПКМ или крупнокалиберный 12,7-мм "Утес", 30-мм автоматический станковый гранатомет АГС-17 "Пламя".

На проходившей в июне в Минске 10-й Международной выставке вооружения и военной техники MILEX - 2021 была впервые представлена модификация, вооруженная дистанционно управляемым боевым модулем АДУНОК-БМ-30.

Скорострельность установленной пушки 2А42 составляет 550 выстрелов в минуту. Максимальная дальность поражения - 4000 метров. Боекомплект насчитывает 300 снарядов и 2000 патронов к пулемету ПКТ.

В настоящее время бронеавтомобили находятся на вооружении белорусской армии и жандармерии Кот-д'Ивуара. Закупленные этой страной "Кайманы" были продемонстрированы в ходе военного парада в августе 2018 года.



Алексей Моисеев

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Продукция
2А42
АГС-17
Адунок
БРДМ-2
Кайман МБТС
ПКМ
Компании
140 РЗ
Похожие новости
10.08.2018
Кот-д'Ивуар приобрел бронемашины "Кайман" белорусского производства
09.08.2018
Бронированные "Кайманы" из Беларуси отправились служить в Африку
09.08.2018
Белорусские "Кайманы" добрались до Африки
11.07.2018
Белорусские "Богатыри" китайского происхождения
08.04.2016
Белорусы сделали из БРДМ крокодила
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.08 02:16
  • 163
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 12.08 23:51
  • 13
Флот настоящий – или потешный?
  • 12.08 22:15
  • 94
Сухопутные войска Перу не смогли найти замену советским Т-55
  • 12.08 20:49
  • 3
Al Jazeera (Катар): лесные пожары, бушующие в России, предвещают ядерную катастрофу
  • 12.08 18:33
  • 5
ОАК Обновил стратегию: три главных этапа до 2035 года
  • 12.08 18:14
  • 20
Знаем, но не расскажем: Рогозин засекретил дыру в "Союзе"
  • 12.08 17:22
  • 0
Эксперт рассказал, чем российские пилоты отличаются от иностранных
  • 12.08 16:27
  • 1
В российской армии до конца 2022 года появятся еще два новейших вертолета Ми-38
  • 12.08 16:03
  • 3
Шойгу рассказал о внезапных проверках в армии России
  • 12.08 16:02
  • 1
Алексей Криворучко подвел итоги поставки в войска ВВСТ по гособоронзаказу за первое полугодие 2021 года
  • 12.08 15:37
  • 3
Выстрел себе в голову: чем страшен новый ракетный комплекс Путина «Сармат» (Главред, Украина)
  • 12.08 13:13
  • 5
В США оценили вооружение Су-35С
  • 12.08 11:49
  • 7
Российские военнослужащие освоят китайскую боевую технику
  • 12.08 05:45
  • 1
Госпрограмма по радиоэлектронике оказалась «ниже среднего»
  • 12.08 03:12
  • 7
Как переселение чиновников в Сибирь поможет России