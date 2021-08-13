Войти
Российская газета

Сквозь огонь: Popular Mechanics удивили учения спецназа РФ и Узбекистана

140
0
0
Источник изображения: rg.ru

Выучка и экипировка разведывательных подразделений российской армии, показанная в ходе учений с армией Узбекистана на полигоне Термез неподалеку от границы с Афганистаном, удивила журналистов.

Обозреватель издания Popular Mechanics поразился готовности спецназа двух стран преодолевать любые препятствия, в том числе пройти сквозь "огненные кольца" на полосе препятствий. Тем более, что в вооруженных силах НАТО подобные упражнения не практикуются.

"Прыжок через пылающий обруч или перемещения по пылающему туннелю кажется скорее демонстрацией личной храбрости или актом преданности делу", - сообщается в издании.

Отметим, что Сурхандарьинская область Узбекистана, где находится полигон Термез, граничит сразу с Афганистаном и Таджикистаном, и потому военные двух стран тренировались в отражении наступления боевиков с разных направлений.

По легенде учений, на территорию "Республики Согдиана" из "Республики Бактрия" вторглись крупные отряды боевиков. На помощь военным "Согдианы" пришли войска "Северной Федерации". Центральным эпизодом маневров стало нанесение воздушного удара вертолетами и бомбардировщиками Ту-22М3 по отрядам и лагерям подготовки террористов.

В наземной операции для зачистки населенных пунктов отрабатывалось огневое взаимодействие танков, артиллерии и ударно-штурмовых отрядов. Сот Узбекистана и России в учениях задействовали около 1,5 тысячи солдат и офицеров, а также до 200 единиц вооружения.

Кстати

На полигоне в Хатлонской области Таджикистана развернулась активная фаза учений местной армии при поддержке подразделений из России и Узбекистана. В граничащем с Афганистаном районе военные трех стран отрабатывают совместные действия в случае прорыва боевиков из соседнего государства.


Николай Грищенко

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Россия
Таджикистан
Узбекистан
Продукция
Ту-22М
Проекты
NATO
Военные учения
Похожие новости
09.08.2021
Четыре бомбардировщика Ту-22М3 нанесли удары по условным боевикам в ходе учения у афганской границы в Узбекистане - Минобороны РФ
03.06.2019
Урок безопасности
07.08.2017
Русский вальс, китайское кино и зимбабвийский сюрприз на АрМИ-2017
31.08.2016
Профилактика хаоса
05.12.2013
Россия: будущее становится мрачнее ("Strategy Page", США)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.08 02:16
  • 163
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 12.08 23:51
  • 13
Флот настоящий – или потешный?
  • 12.08 22:15
  • 94
Сухопутные войска Перу не смогли найти замену советским Т-55
  • 12.08 20:49
  • 3
Al Jazeera (Катар): лесные пожары, бушующие в России, предвещают ядерную катастрофу
  • 12.08 18:33
  • 5
ОАК Обновил стратегию: три главных этапа до 2035 года
  • 12.08 18:14
  • 20
Знаем, но не расскажем: Рогозин засекретил дыру в "Союзе"
  • 12.08 17:22
  • 0
Эксперт рассказал, чем российские пилоты отличаются от иностранных
  • 12.08 16:27
  • 1
В российской армии до конца 2022 года появятся еще два новейших вертолета Ми-38
  • 12.08 16:03
  • 3
Шойгу рассказал о внезапных проверках в армии России
  • 12.08 16:02
  • 1
Алексей Криворучко подвел итоги поставки в войска ВВСТ по гособоронзаказу за первое полугодие 2021 года
  • 12.08 15:37
  • 3
Выстрел себе в голову: чем страшен новый ракетный комплекс Путина «Сармат» (Главред, Украина)
  • 12.08 13:13
  • 5
В США оценили вооружение Су-35С
  • 12.08 11:49
  • 7
Российские военнослужащие освоят китайскую боевую технику
  • 12.08 05:45
  • 1
Госпрограмма по радиоэлектронике оказалась «ниже среднего»
  • 12.08 03:12
  • 7
Как переселение чиновников в Сибирь поможет России