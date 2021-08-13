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Известия.ru

Шойгу призвал избежать в России повторения экономической ситуации 90-х

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Алексей Ерешко

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что тяжелая политическая и экономическая ситуация, сложившаяся в России в 1990-х годах, не должна повториться.

В рамках выступления на встрече со студентами Дальневосточного государственного университета путей сообщения 12 августа, Шойгу отметил, что для этого стране требуется динамичное и поступательное развитие.

«Дай Бог, чтобы такое больше не повторилось. Для этого живем и работаем», — ответил Шойгу на вопрос о мотивах решения возглавить список партии «Единая Россия» на выборах в Госдуму.

Глава Минобороны напомнил, что тогда, в конце прошлого столетия, в условиях стагнации экономики и падения доверия к власти он занимался аналогичной партийной работой. Компания, по его словам, была тяжелой. В ее рамках пришлось за 60 дней посетить 59 субъектов страны.

С того момента Россия, как отметил Шойгу, кардинально поменялась. По его словам, он благодарен за доверие, которое ему оказали, доверив на данный момент возглавить партийные списки.

При этом, по его словам, на сегодняшний день ответственность по сравнению с 1990-ми годами кратно возросла как за уже сделанное, так и за то, что планируется сделать, пишет «Газета.ру».

10 августа Шойгу заявил, что наиболее страшной угрозой для страны является разложение общества. Он отметил, что в то время как внешние угрозы понятны и им можно противостоять, внутренние представляют гораздо большую опасность. По его словам, человек без убеждений является находкой для врага, «который хочет разложить страну, воспользовавшись глупостью».


На следующий день военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин, комментируя слова Шойгу, заявил «Известиям», что человек без убеждений является находкой для врага, «который хочет разложить страну, воспользовавшись глупостью».

Эксперт также подчеркнул, что в настоящее время молодые люди далеко не всегда интересуются, что они могут сделать для государства, поскольку, по его мнению, власти пока плохо прививают эти мысли.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
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