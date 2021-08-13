Обуховский завод наращивает долю гражданской продукции

ЦАМТО, 12 августа. АО "Обуховский завод", входящее в состав Концерна ВКО "Алмаз-Антей", продолжает уделять большое внимание участию в крупнейших проектах гражданского назначения.

На протяжении нескольких лет предприятие выполняет работы по реконструкции и изготовлению припортальных ворот для крупнейших тоннелей страны.

Так в 2003 году Обуховский завод успешно изготовил и поставил припортальные ворота для Северомуйского железнодорожного тоннеля протяженностью 15343 метра, который является самым длинным железнодорожным тоннелем в России и расположен в Республике Бурятия на Байкало-Амурской магистрали.

Учитывая положительный опыт в изготовлении и монтаже сложнейшего оборудования, предприятием было принято решение о продолжении работ по данному направлению. Следующим крупным проектом стало изготовление и поставка западных и восточных припортальных ворот для нового Байкальского железнодорожного тоннеля.

В настоящее время полностью завершилось строительство Байкальского тоннеля на перегоне Дельбичинда - Дабан Восточно-Сибирской железной дороги участка Усть-Кут - Северобайкальск. Объект находится на административной границе Иркутской области и Республики Бурятия на Байкало-Амурской магистрали, одной из крупнейших железнодорожных магистралей мира, ее протяженность составляет около 4 тыс. км. Тоннель длиной 6682,05 м начали прокладывать в мае 2014 года.

Западные и восточные припортальные ворота для железнодорожного тоннеля призваны обеспечить поддержание тепло-влажностного режима внутри тоннеля в зимний период. Ворота оборудованы электромеханическим приводом открывания-закрывания створок, при этом время открывания составляет всего 22 сек. Припортальные ворота должны выдерживать давление, возникающее в тоннеле во время движения состава, а в аварийных условиях должны легко разрушаться при контакте с подвижным составом, не причиняя ему вреда.

Ожидается, что с вводом Байкальского железнодорожного тоннеля в эксплуатацию пропускная способность участка Лена - Северобайкальск увеличится с сегодняшних 15 пар поездов в сутки до 25 пар. Проект позволит освоить дополнительные и перспективные объемы перевозок продукции на северном ходу Восточно-Сибирской железной дороги.

Торжественная церемония открытия Байкальского железнодорожного тоннеля состоялось 28 июля 2021 года при участии президента России Владимира Путина.

"В соответствии с указанием президента России мы на предприятиях Концерна наращиваем долю выпускаемой гражданской продукции, - заявил заместитель генерального директора Концерна, генеральный директор Обуховского завода Михаил Подвязников. - Участие в проектах реконструкции и строительства припортальных ворот для крупнейших тоннелей страны, безусловно, способствует повышению уровня диверсификации производства на наших предприятиях".

В настоящее время АО "Обуховский завод" планирует изготовление аналогичного оборудования для второго Северомуйского железнодорожного тоннеля, а также проведение диагностики и технического обслуживания ранее установленных припортальных ворот, сообщает пресс-служба АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей".