СВ Индии рассматривают возможность закупки дополнительных самоходных гаубиц K-9 VAJRA-T

ЦАМТО, 12 августа. Как стало известно индийскому ресурсу The Print, командование Сухопутных войск Индии рассматривает возможность закупки до 40 гусеничных самоходных гаубиц K-9 VAJRA-T для применения в гористой местности в пограничных с Китаем районах.

Источники издания в сфере обороны сообщили, что испытания трех K-9 VAJRA-T, которые были отправлены в Ладакх ранее в этом году, прошли успешно. В настоящее время дорабатываются планы по заказу еще как минимум двух полков гаубиц калибра 155-мм/52, которые будут размещены в горах. Стоимость поставки дополнительных гаубиц также находится в процессе согласования.

Как сообщал ЦАМТО, в 2015 году Министерство обороны Индии по результатам тендера выбрало индийскую Larsen & Toubro, предложившую совместно с южнокорейской Hanwha Techwin адаптированную версию СГ K-9 "Тандер", поставщиком новых 155-мм самоходных гаубиц для СВ страны.

В мае 2017 года Larsen & Toubro подписала с Министерством обороны Индии контракт на поставку 100 ед. 155-мм/52 самоходных гаубиц K9 VAJRA-T (пять полков) стоимостью 43,66 млрд. инд. рупий (около 700 млн. долл.), а также сопутствующего пакета поддержки, включая запасные части, документацию и обучение. Контракт также включал передачу технологий для обеспечения самостоятельного технического обслуживания установок в течение срока их службы.

Первые 10 установок были произведены в Республике Корея и переданы СВ Индии 9 ноября 2018 года. Оставшиеся 90 гаубиц собраны СП L&T и Hanwha Techwin на предприятии в Хазире (шт.Гуджарат). Их поставка была завершена в феврале 2021 года.

По данным ресурса The Print, компания L&T и DRDO также работают над "легким танком VAJRA". Идея заключается в замене тяжелого 155-мм орудия на 105-мм или 120-мм пушку. Шасси или корпус останутся прежними.