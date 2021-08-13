США планируют бомбить талибов до осени

Военно-воздушные силы США за последние 24−48 часов нанесли несколько авиаударов по позициям радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ) и продолжат оказывать афганским силам безопасности поддержку с воздуха по крайней мере до 31 августа.

Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби на регулярном брифинге для журналистов.

«У них (сил безопасности Афганистана) действительно есть преимущества в борьбе с талибами, включая преимущество дополнительной воздушной поддержки со стороны Соединенных Штатов, которую мы продолжаем оказывать. Мы нанесли несколько авиаударов за последние 24−48 часов. Мы продолжаем поддерживать их, и у них есть преимущества, которых нет у «Талибана»», — отметил Кирби.

«Наши полномочия на оказание Афганистану поддержки с воздуха истекают в конце этого месяца в связи с выводом войск», — ответил Кирби.

При этом он добавил, что «профессиональные и хорошо подготовленные» ВВС Афганистана наносят больше авиаударов по позициям талибов, чем американские ВС. Победа над талибами «зависит от афганского руководства, как политического, так и военного».

Он опроверг сообщения о том, что афганские военнослужащие «просто сворачиваются и уходят» во время сражений, отметив, что во многих регионах страны они «оказывают сопротивление». Как подчеркнул Кирби, теперь стало ясно, что «Талибан» намерен достичь своих целей «силой и жестокостью».