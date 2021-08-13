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ЦАМТО

Атомный ледокол "Арктика" начал переход на Кронштадтский морской завод

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Атомный ледокол "Арктика" в порту Мурманска
Атомный ледокол "Арктика" в порту Мурманска.
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Львов

ЦАМТО, 12 августа. Атомный ледокол "Арктика" покинул причал Балтийского завода и приступил к переходу на Кронштадтский морской завод (входят в состав ОСК). Там судно встанет в док, где будут проведены плановые работы по замене одного из двигателей.

Универсальный атомный ледокол "Арктика" – головное судно проекта 22220, построенное на Балтийском заводе. Церемония его закладки состоялась в ноябре 2013 года. 16 июня 2016 года заказ был спущен на воду. 21 октября 2020 года головной атомный универсальный ледокол "Арктика" был введен в эксплуатацию.

Универсальные атомные ледоколы проекта 22220 являются самыми большими и мощными ледокольными судами в мире. Их главная задача – обеспечение круглогодичной навигации в западном районе Арктики. Судно способно преодолевать ледовые преграды толщиной до трех метров. Сейчас на производственных мощностях Балтийского завода ведется строительство еще четырех судов линейки проекта 22220, это ледоколы "Сибирь", "Урал", "Якутия" и "Чукотка". Суда этого проекта в ближайшие годы должны стать основой гражданского ледокольного флота России.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ОСК".

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Страны
Россия
Продукция
ЛК-60Я
Компании
Балтийский завод
ОСК
Проекты
2020-й год
Арктика
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