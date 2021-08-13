Третий корвет класса "Саар-6" прибыл в Израиль

ЦАМТО, 12 августа. Командование Вооруженных сил Израиля сообщило о состоявшейся 10 августа в Хайфе церемонии встречи третьего корвета УРО следующего поколения класса "Саар-6" (SA'AR-6) – "Атзмаут" (Atzmaut).

Мероприятие прошло в присутствии президента Израиля Ицхака Герцога и командующего ВМС Израиля вице-адмирала Элияху (Эли) Шарвита.

"Атзмаут" – третий из четырех корветов класса "Саар-6", которые войдут в состав ВМС Израиля. Как планируется, корабль будет принят на вооружение в течение ближайших двух лет после его дооснащения оборудованием израильской разработки.

Как сообщал ЦАМТО, контракт на строительство компанией ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) в партнерстве с German Naval Yards четырех корветов класса "Саар-6" (вариант K130) для ВМС Израиля был подписан в мае 2015 года. По данным израильских СМИ, стоимость приобретения четырех кораблей для Израиля составила 430 млн. евро. Правительство Германии, со своей стороны, выделило на постройку 115 млн. евро. Церемония резки первой стали для головного корабля состоялась в феврале 2018 года. Корвет "Маген" был официально передан командованию ВМС Израиля 11 ноября 2020 года на предприятии в Киле, а 2 декабря 2020 года он прибыл на военно-морскую базу в Хайфе (Израиль). Второй корвет серии, "Оз", был передан командованию ВМС Израиля 4 мая 2021 года и прибыл в Израиль в июне 2021 года.

В настоящее время на борту кораблей устанавливаются РЛС, вооружение и боевые системы израильского производства. После завершения необходимых испытаний корветы войдут в боевой состав ВМС Израиля.

На предприятии TKMS в Киле 27 июля 2021 года состоялась церемония передачи ВМС Израиля двух оставшихся корветов, "Атзмаут" (Atzmaut) и "Нижахон" (Nitzhahon).

Корветы класса "Саар-6" составят основу ВМС Израиля в течение следующих 30 лет. Корабли построены с применением технологий малозаметности и оснащаются современными средствами обнаружения и поражения. По имеющейся информации, длина корвета составляет около 90 м, ширина – 13 м, водоизмещение – около 1900 т, экипаж – около 70 человек. Максимальная скорость – 24 узла, дальность плавания – 2500 морских миль.

По заявлению ВС Израиля, более 90% установленных на борту оборонительных систем будут произведены в стране. Израильское вооружение и другие системы национальной разработки устанавливаются после прибытия корветов в Израиль.

Корветы "Саар-6" могут оставаться в море в течение более длительного периода времени, чем ракетные катера ВМС Израиля и обеспечат более надежную защиту исключительной экономической зоны страны, морских объектов и инфраструктуры добычи энергоресурсов на шельфе.