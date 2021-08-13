Пашинян заявил о готовности начать переговоры с Алиевым, ждет конкретных предложений от Баку

Ереван. 12 августа. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности встретиться с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым для переговоров по Карабаху и урегулирования региональных проблем.

"Армения готова вовлечься в переговорный процесс (с Азербайджаном - ИФ) на высоком и высшем уровне. Ждем конкретных предложений", - сказал Пашинян на заседании правительства в четверг.

По его словам, необходимо воздерживаться от провокационных заявлений и действий, что будет иметь ключевое значение для формирования соответствующей атмосферы для переговоров.

"Для идентификации инициаторов провокаций существенное значение имеет деэскалация обстановки, что трудно представить без задействования механизма международного мониторинга. Считаю, что это должна быть наблюдательская миссия ОДКБ, если же этот вариант неприемлем, то альтернативой остается наблюдательская миссия сопредседательства Минской группы ОБСЕ", - отметил Пашинян.

Он заявил о необходимости решения сложных региональных проблем.