На форуме "Армия-2021 будет представлен БТР VOLAT V-2 с новым необитаемым боевым модулем

ЦАМТО, 12 августа. На VII Международном военно-техническом форуме "Армия-2021" Республика Беларусь впервые представит БТР VOLAT V-2 производства ОАО "Минский завод колесных тягачей" c новым необитаемым боевым модулем АДУНОК-БМ-30, разработанным специалистами ОАО "КБ "Дисплей".

Новый необитаемый боевой модуль универсален и предназначен для различных существующих и перспективных платформ гусеничного и колесного типа.

Несомненным достоинством боевого модуля, защищенного набором бронепанелей, является размещение всех необходимых агрегатов, включая емкости для боекомплекта, за пределами бронекорпуса базовой машины.

Основание модуля с приводами горизонтального наведения, обеспечивающими его круговое вращение, располагается непосредственно на посадочном месте крыши бронетранспортера.

В центральной части модуля смонтирована автоматическая пушка 2А42 калибра 30 мм с приводами вертикального наведения, позволяющими применять оружие в диапазоне от -5 до +75 град.

Приводы наведения связаны как с центральной орудийной установкой, так и с 7,62-мм пулеметом ПКТ, смонтированным справа от основного орудия. Наведение комплекса оружия осуществляется синхронно и на одинаковые углы. Эффективная дальность поражения живой силы достигается на дистанциях до 4 км. Легкобронированная техника может поражаться на дальностях до 1-1,5 км.

Новый боевой модуль оснащен современной системой управления огнем, основным элементом которой является блок оптико-электронного оборудования отечественного производства.

Внутри защитного корпуса помещаются телевизионная камера, тепловизор и лазерный дальномер, обеспечивающие наблюдение за обстановкой, поиск целей и замер дальности до них, наводку оружия. Наличие тепловизионного канала обеспечивает применение боевого модуля в любое время суток без значительных ограничений по метеоусловиям.

Сигналы с телекамеры и тепловизора выводятся на экран пульта управления. Двухплоскостной стабилизатор, сопряженый с приводами наведения вооружения, обеспечивает сохранение параметров наводки независимо от маневров бронемашины. Расчет поправок наведения оружия обеспечивается цифровым баллистическим вычислителем.

Имея достаточно мощное вооружение, боевой модуль АДУНОК-БМ-30 обладает незначительными массогабаритными характеристиками. Общая масса изделия с вооружением не превышает 1300 кг.

БТР VOLAT V-2, оснащенный 550-сильным двигателем, отличается высокими скоростными характеристиками, эффективными средствами управления и защиты личного состава, развитой эргономикой в сочетании с огневой мощью вооружения нового боевого модуля. Все это позволяет успешно выполнять функции транспортировки личного состава к месту выполнения боевой задачи, его огневой поддержки в бою, защиты от поражения стрелковым оружием и взрывными устройствами.

Впервые новинку производства 2021 года – бронетранспортер VOLAT V-2 – ОАО "Минский завод колесных тягачей" представило на 10-й Международной выставке MILEX-2021 в Минске, однако тогда новое изделие было продемонстрировано в облике со штатным вооружением БМП-2 советского образца с прицельным комплексом белорусского производства.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте Госкомвоенпрома Республики Беларусь.