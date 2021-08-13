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Интерфакс-АВН

Военные России и Китая применили на учении боевую авиацию

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Shenyang_J-11B
Shenyang J-11B. Источник: Airliners.net.

Москва. 12 августа. ИНТЕРФАКС - Российская и китайская боевая авиация на учении "Сибу/Взаимодействие-2021" на севере центральной части КНР нанесла бомбовый удар по условному противнику, сообщил Восточный военный округ (ВВО) в четверг.

"Экипажи оперативно-тактической авиации коалиционной группировки осуществили выход на боевой курс с дальнейшим проведением группового удара по наземным объектам условного противника. Поражение целей составило 100% и выполнялось осколочно-фугасными авиационными бомбами", - сообщила пресс-служба ВВО.

В этом эпизоде маневров участвовали российские истребители Су-30СМ и китайские боевые самолеты "Цзянь-7" и "Цзянь-11".

Маневры проходят на полигоне "Цинтунся" в Нинся-Хуэйском автономном районе КНР. Учения, на которые Россия направила несколько многоцелевых истребителей Су-30СМ, продлятся до 13 августа.

Ранее пресс-служба ВВО сообщила, что в российско-китайских маневрах примут участие около 13 тыс. военнослужащих и почти 500 единиц вооружения и техники.

ВВО сообщал, что Россия направила на учение военнослужащих отряда оперативно-тактической авиации, личный состав мотострелкового соединения из Забайкальского края, его аппарат управления. Китай на учении будет представлен сухопутными войсками и ВВС.

В ВВО сообщили, что в ходе учения российские военные используют бронетехнику китайской армии.

"Военные двух стран осуществили развёртывание сил совместной группировки в заданном районе, организовали ведение разведки с целью выявления укреплённых пунктов условного противника, а также отработали отдельные эпизоды активной части учения, которая включает, в том числе и проведение наземно-воздушной антитеррористической операции", - сообщила пресс-служба ВВО 11 августа.

Су-30СМ (серийный модернизированный) - многоцелевой истребитель поколения "4+", разработан ОКБ Сухого и серийно выпускается на Иркутском авиазаводе корпорации "Иркут" (обе компании входят в ОАК). Самолеты серийно поставляют в войска с 2013 года. На сегодня они стали самым многочисленным типом современных истребителей на вооружении - ВКС и ВМФ России уже получили более сотни таких самолётов.

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