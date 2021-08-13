Чехия стала крупнейшим импортером российской оборонной продукции

Объем секретного экспорта России вырос на 61% в январе—июне 2021 года, до $27 млрд. Экспорт продукции оборонной промышленности, авиа- и судостроения увеличился на 31%, до $4,7 млрд, передают «Ведомости». Крупнейшим импортером этой продукции стала Чехия, которая была внесена в список недружественных России стран.

«Ведомости» изучили таможенную статистику по секретному коду SSSSSSSSSS. Большую часть экспорта составил природный газ — $20 млрд, или 74% от всей суммы. Показатель вырос на 72%.

Секретный экспорт России:

газ — $20 млрд,

летательные аппараты, оружие и боеприпасы — $4,6 млрд,

пшеница, ячмень, кукуруза — $0,8 млрд,

изотопы — $0,7,

масло подсолнечное — $0,6 млрд.

$60 млн в статистике приходится на танки и БТР, $78 млн — на военные корабли. Остальные $0,2 млрд относятся к категории «прочее».

Крупнейшие импортеры российской оборонной продукции:

Чехия — $683 млн,

Алжир — $603 млн,

Китай — $488 млн,

ОАЭ — $401 млн,

Индия — $205 млн.

Как отмечают «Ведомости», экспорт в Чехию в первом полугодии 2021 года превышает показатель за последние три года. Страна последнее время не входила в топ-5 стран по импорту российской секретной продукции. Источник газеты сообщил, что последний официальный контракт со страной был заключен еще в начале 2000-х. Он касался поставок военных вертолетов.

Близкий к правительству эксперт назвал газете вероятной версию, что Чехия представляет собой перевалочную базу для поставок российской техники в другие страны. Кроме того, в Чехию официально поставляются комплектующие для вертолетов Ми-17, в стране осталась советская техника, которая требует модернизации. Президент Ассоциации оборонной промышленности Иржи Гинек отметил, что некоторые иностранные субъекты хотят использовать российскую технику и комплектующие, но не хотят получать их из России напрямую.

В 2020 году секретный экспорт из России снизился на 16% и составил $11,5 млрд. В 2019 году экспорт сократился на 13%, до $13,6 млрд.

Россия в мае включила Чехию и США в новый список недружественных государств. Работа над ним велась по указу президента Владимира Путина. Это стало ответом на дипломатический скандал: Прага обвинила Москву в причастности к взрыву 2014 года и выслала 18 российских дипломатов.

О списке — в материале “Ъ” «Прага у ворот».