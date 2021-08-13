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Интерфакс-АВН

Экипажи кораблей "Великий Устюг" и "Углич" на тренировке отразили воздушный удар "противника"

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Малый ракетный корабль "Великий Устюг"
Малый ракетный корабль "Великий Устюг" проекта 21631 Каспийской флотилии ВМФ России проходит пролив Босфор, направляясь на боевую службу в Средиземное море, 11.06.2019.
Источник изображения: YorukIsik

Москва. 12 августа. ИНТЕРФАКС - Экипажи новейших малых ракетных кораблей "Великий Устюг" и "Углич" Каспийской флотилии (КФл) провели тренировку по отражению ударов средств воздушного нападения условного противника, сообщил в четверг журналистам начальник пресс-службы Южного военного округа полковник Вадим Астафьев.

"В ходе практических действий личный состав радиотехнической боевой части во взаимодействии с боевыми расчётами корабельной артиллерии выполнил постановку ложной цели корабельным комплексом пассивных помех ближнего рубежа, отработал активацию средств радиоэлектронной и визуальной маскировки для дезинформации воздушного противника", - сказал Астафьев.

По его словам, отражая атаку условного воздушного противника, артиллеристы выполнили стрельбу холостыми боеприпасами из 100-мм скорострельных артиллерийских установок А-190 и 30-мм зенитно-артиллерийских комплексов АК-630.

"Также расчёты боевых постов кораблей выполнили маневрирование в составе корабельной группы при уклонении от ударов управляемым оружием условного противника", - добавил он.

Тренировка прошла в рамках подготовки динамического показа военно-технического форума "Армия-2021" в Каспийске.

Корабли проекта 21631 "Буян-М" являются модернизированной версией проекта 21630 "Буян", спроектированы и построены специально для КФл с учётом малых глубин реки Волга и Каспийского моря, сообщает пресс-служба. Имеют большее водоизмещение, оснащены современными образцами артиллерийского, ракетного, противодиверсионного, зенитного и радиотехнического вооружения. Их главный калибр - новейший высокоточный универсальный ракетный комплекс большой дальности "Калибр-НК", предназначенный для поражения как морских, так и береговых целей.

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