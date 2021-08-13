Кабул обеспокоен нападениями талибов на города Афганистана, призывает международное сообщество принять меры

Кабул. 12 августа. ИНТЕРФАКС - Кабул выразил международному сообществу серьезную обеспокоенность относительно нападений талибов (движение "Талибан", запрещено в России) на города, заявил МИД ИРА, комментируя требования переговорной группы Афганистана в Дохе.

"Группа по ведению переговоров правительства Исламской Республики Афганистан во главе председателя Высшего совета по примирению Абдуллы Абдуллы посетила в Дохе крупномасштабную встречу тройки с участием России, США, Китая и Пакистана. Абдулла призвал международное сообщество, особенно государства ВТО, принять серьезные меры для предотвращения нападений талибов на города, которые привели к военным преступлениям, массовым нарушениям прав человека и гуманитарной катастрофе", - говорится в заявлении.

Сообщается, что Абдулла также подчеркнул необходимость начала "серьезных и подлинных" переговоров для установления немедленного прекращения огня и достижения политического соглашения.

Министерство иностранных дел Афганистана вновь заявило, что продолжение кровавых атак талибов в сговоре с региональными и международными террористами не только приведет к гуманитарной катастрофе и продолжению войны в Афганистане, но и усилит экстремизм и будет подстрекать террористов в регионе.

"Это будет представлять серьезную и непоправимую угрозу для региона и мира. Прекращение насилия и преступлений талибов в прямом сговоре с региональными и международными террористами будет отвечать интересам не только Афганистана, но и всего мира, особенно стран региона", - отмечается в документе.

Ранее в четверг талибы сообщили, что взяли под свой контроль основные районы города Газни, центра одноименной провинции, на юго-востоке Афганистана.

На видеоматериалах, которые радикалы публикуют в социальных сетях, видно, что вооруженные боевики свободно передвигаются по улицам города.

"В городе Газни было захвачено много вражеских баз, и моджахеды продвигаются к резиденции губернатора", - написал в твиттере пресс-секретарь талибов Забихулла Муджахид.

Официальные власти Афганистана пока не комментируют происходящее. Накануне вечером ряд местных СМИ сообщил, что вооруженные группы талибов с четырех сторон штурмуют город Газни. В ночь на четверг один из проправительственных ресурсов сообщил о прибытии в Газни подразделения специального назначения.