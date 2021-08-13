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ТАСС

Шойгу дал старт реконструкции БАМ

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Железнодорожные войска
Железнодорожные войска.
Источник изображения: vpk-news.ru

Введение дороги в эксплуатацию увеличит транспортные возможности Восточной Сибири, отметил министр обороны РФ

ВЕРХНЕЗЕЙСК /Амурская область/, 12 августа. /ТАСС/. Реконструкция восточной ветки Байкало-Амурской магистрали (БАМ) к концу 2024 года после введения дороги в эксплуатацию увеличит транспортные возможности Восточной Сибири, нарастит пропускную способность магистрали и объем транзитных перевозок, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Сегодня мы заложили камень, символизирующий начало реконструкции восточной ветки Байкало-Амурской магистрали. Это участок протяженностью 340 км от Улака до Февральска. Значение данного отрезка БАМ для экономики страны огромно", - сказал Шойгу в четверг на церемонии закладки памятного камня по случаю начала реконструкции БАМ.

"К концу 2024 года после введения дороги в эксплуатацию транспортные возможности Восточной Сибири будут увеличены, пропускная способность магистрали и объем транзитных перевозок возрастут. Кроме того, Россия сможет расширить выход на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона", - сказал Шойгу.

Он подчеркнул, что к настоящему времени для проживания и обеспечения труда военных железнодорожников на протяжении всего участка оперативно возведены современные городки. "Помимо этого, к строительству привлечена необходимая автомобильная, инженерная и специальная техника. Качественно проведенные подготовительные работы позволили нам своевременно приступить к исполнению решения президента Российской Федерации по увеличению пропускной способности БАМ", - сказал министр. Он выразил уверенность, что железнодорожные войска, без активного участия которых не обходится ни один сложный проект строительства железных дорог, достойно справятся с поставленными задачами.

Шойгу подчеркнул, что у каждого человека его поколения есть определенные ассоциации, связанные со "стройкой века", как называли тогда Байкало-Амурскую магистраль. "Для меня это в первую очередь сотни тысяч наших соотечественников, которые воплощали в жизнь самый масштабный и дорогостоящий инфраструктурный проект в истории Союза Советских Социалистических Республик. Кто-то ехал сюда "за туманом и за запахом тайги", кого-то больше привлекали высокие заработки. Однако и те, и другие работали в тяжелейших условиях вечной мерзлоты на необжитой территории. Сейчас в этом смысле мало что изменилось, здесь все такой же суровый климат и километры непроходимой тайги", - сказал Шойгу.

БАМ - железная дорога в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, второй магистральный (наряду с Транссибирской магистралью) железнодорожный выход России к Тихому океану. Соединяет Тайшет и Советскую гавань. Общая протяженность сейчас - 4,3 тыс. км. БАМ и Транссиб работают на пределе пропускной способности.

В новость была внесена правка (7:34) - передается с исправлением опечатки во втором абзаце, верно - по.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
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