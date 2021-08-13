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Известия.ru

Космонавты год готовились к работе с новыми модулями МКС

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Артем Геодакян

В четверг 12 августа космонавт «Роскосмоса» Олег Артемьев рассказал журналистам ТАСС, что члены отряда космонавтов уже год тренируются для работы с узловым модулем «Причал» и с многоцелевым лабораторным модулем (МЛМ) «Наука».

«Плотно тренировки идут в течение года не только с МЛМ, но и с узловым модулем», — сообщил Артемьев и добавил, что сам занимается подготовкой к работе с модулем «Наука» уже 12 лет.

Он также отметил, что все члены отряда космонавтов видели вживую этот модуль, когда он находился еще на земле.

«Была так грамотно спланирована подготовка, что каждый космонавт смог побывать на объекте перед его стартом и увидеть конструкцию снаружи и изнутри», — продолжил он.

Точная крупногабаритная копия «Науки» сейчас установлена в гидролаборатории Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина.

В среду 11 августа Артемьев рассказал о возможностях иллюминатора модуля «Наука», а также о том, что он станет любимым местом для всех членов экипажа станции.

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