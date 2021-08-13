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Известия.ru

Командующий армией ЮВО сообщил о скором поступлении С-350 «Витязь»

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Командующий 4-й армией ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО) Николай Гостев в интервью газете «Военный вестник Юга России» в четверг, 12 августа, рассказал, что скоро в один из полков округа поступит новый зенитный ракетный комплекс средней дальности ЗРС С-350 «Витязь».

«В ближайшее время ожидаем поступление в один из полков новой зенитной ракетной системы С-350 «Витязь». Боевые расчеты уже проходят обучение для ее эксплуатации», — приводит слова командующего «Интерфакс».

О том, что первый полковой комплект ПВО средней дальности С-350 «Витязь» должен поступить в российские войска уже в этом году Министерство обороны сообщило 21 февраля.

Также в этом интервью Николай Гостев рассказал, что в 2021 году разведывательная авиация НАТО увеличила интенсивность полетов над Черным морем почти в три раза.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
С-350 50Р6А "Витязь"
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
NATO
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