Шойгу поздравил военных летчиков с Днем ВВС

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу поздравил военных летчиков с профессиональным праздником. Военно-воздушные силы России в четверг, 12 августа, отмечают 109 лет с момента своего создания.

В этот день в 1912 году была учреждена воздухоплавательная часть Генерального штаба, ей приказом по военному ведомству были переданы вопросы воздухоплавания и авиации.

В настоящее время ВВС входят в состав Воздушно-космических сил и включают в себя оперативно-тактическую, дальнюю, военно-транспортную и армейскую авиацию.

Глава Минобороны Сергей Шойгу поздравил личный состав и ветеранов ВВС.

«От всей души желаю ветеранам здоровья, жизненных сил, чистого неба над головой! А личному составу ВВС — оптимизма и веры в свое дело, счастья, благополучия, новых успехов в службе и труде на благо нашей великой родины», — сказал он.

Накануне заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами (ВКС) генерал-лейтенант Сергей Дронов сообщил, что ВВС России до конца текущего года могут получить свыше 60 единиц новой авиационной техники. Кроме того, на вооружение ВВС, как ожидается, будут направлены по меньшей мере 200 единиц модернизированных воздушных судов.