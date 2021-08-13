The Washington Examiner (США): российские военные учения заглядываются на Польшу

Автор — поляк, бежавший из ПНР на Запад в разгар холодной войны. С момента бегства он знает, что от него требуется, а потому неустанно предсказывает России развал в результате «народных восстаний». Он ждет, что на эти восстания россиян подтолкнет зависть к ныне «процветающим и свободным» жителям Украины. Долго будет ждать, но если за это бессмысленное ожидание дают ученые звания и профессорские зарплаты, то почему бы и не подождать? В истории случались ожидания и поглупее этого.

Россия готовится к военным учениям "Запад-2021" вдоль восточных границ НАТО, которые проводятся раз в четыре года. Учения имитируют потенциальные вооруженные конфликты с Польшей, Литвой, Латвией и Эстонией.

В этих обширных учениях, которые состоятся в сентябре, также будут задействованы войска из Белоруссии, одного из немногих оставшихся партнеров России. "Запад-2021" призван продемонстрировать военную готовность России и смоделировать столкновение с соседним государством, в котором возобладает Москва. Но поскольку в этом году учения проводятся в разгар русско-украинской войны и социальных потрясений в Белоруссии, напряженность возросла. Особенно в этой связи сказывается историческое соперничество между Польшей и Россией за государства, которые их разделяют.

Кремлевская пропаганда малюет Польшу, крупнейшее и сильнейшее в военном отношении государство на восточном фланге НАТО, сторонницей прозападных переворотов на Украине и в Белоруссии, призванных вырвать эти страны из объятий "России-матушки". На самом же деле, в регионе идет не соревнование двух имперских проектов, а борьба двух стратегических концепций. С одной стороны, есть концепция централизованного российского сюзеренитета, подчиняющего соседей, с другой - концепция добровольной многонациональной конфедерации, воплощенной в трансатлантическом альянсе и Европейском Союзе.

Для Польши членство в НАТО и ЕС, а также стратегическое партнерство с США - краеугольные камни защиты национальной независимости.

Варшава пытается обезопасить и стабилизировать свои восточные рубежи, помогая соседям приблизиться к евроатлантическим институтам. Она поддерживает ряд многонациональных усилий, в том числе инициативу "Триморье", призванную укрепить экономические и инфраструктурные связей между Балтийским, Адриатическим и Черным морем и включить Украину и Белоруссию в пояс независимых государств Центральной Европы. В отличие от режима Владимира Путина, ни одно из посткоммунистических правительств Польши не питало ни малейшего желания поглощать, разделять или как-то ограничивать свободу соседних государств. Напротив, Варшава ратует за то, чтобы суверенные страны добровольно присоединялись к разным многонациональным организациям, сделав свои торговые и энергетические связи разнообразными. (Автор явно забывает, как Польша и ЕС в целом запрещали Украине развивать экономические связи с Россией еще при Кучме и Януковиче, угрожая в случае вступления в Единое экономическое пространство ЕЭП навсегда закрыть Украине - и не ей одной - доступ в ЕС, прим. ред.)

Кремль же пытался ограничить влияние Польши среди бывших советских республик, таким образом отказывая им в независимости. Из-за дурного внутреннего руководства и упорной российской подрывной деятельности ни Белоруссия, ни Украина так и не смогли ни создать стабильные демократические системы, ни добиться устойчивого суверенитета. На Украине произошли две народные революции (2008 и 2014 гг.), во время которых все сметалось в надежде вырваться из мертвой хватки коррумпированного чиновничества и российского владычества. И все же страна продолжает тяжелую борьбу за дальнейшее экономическое развитие и выдерживает затяжную осаду со стороны российского соседа, желающего по-новому разделить территории. В Белоруссии авторитарная система Александра Лукашенко, хоть и защитила страну от поглощения Москвой, но лишила ее права претендовать на участие в западных институтах.

Польша бескорыстно и активно сближает своих восточных соседей с ЕС посредством ряда инициатив, включая программу Восточного партнерства. Но это влияние оказалось ограниченным, поскольку никаких перспектив членства в ЕС членам Восточного партнерства предложено не было.

В Белоруссии влияние Варшавы ограничено: режим Лукашенко опасается, что демократизация и благотворное влияние Польши лишат диктатора власти. Как ни парадоксально, общественные беспорядки в Белоруссии, хотя и сулят демократические реформы, могут и вправду ослабить суверенитет страны, если на смену Лукашенко придет более сговорчивый промосковский деятель. Режим Путина опасается политического плюрализма в Белоруссии, потому что он уведет страну прочь с российской орбиты и может вдохновить всенародные восстания в самой России. Кремль взвешивает издержки и выгоды от более тесной системной интеграции между двумя государствами, но вводить свободолюбивую белорусскую общественность в российскую якобы "федерацию" - это делать Кремль опасается.

Объясняя свои вторжения на Украину и в Белоруссию необходимостью обороны, Кремль изображает Польшу крепнущей имперской угрозой и проводником тлетворного американского влияния. На самом же деле ни одно правительство в Варшаве не позволит ни разделить Украину или Белоруссию, ни объединить их с воинственной Россией. Широкое российское нападение на Украину либо строительство российских баз в Белоруссии поставят под угрозу безопасность восточных рубежей Польши - и грозит втянуть НАТО в прямую военную конфронтацию с Россией.

Хотя критика Госдепартамента в адрес недостатков польской демократии оправдана (США и ЕС обвиняют правящую в Польше партию ПиС в нарушении прав ЛГБТ-сообщества и сворачивании "власти закона" - прим. ред.), нельзя допустить, чтобы администрация Байдена ослабила американо-польские отношения или придала Путину наглости в построении империи. Проницательное решение президента Джо Байдена назначить Марка Бжезинского новым послом в Варшаве свидетельствует о том, что Белый дом хорошо осведомлен о ключевой позиции Польши, пусть даже недооценивая мощные имперские импульсы Москвы. Нынешние надежды Вашингтона на "стабильные и предсказуемые" отношения с путинской Россией у Польши и ее соседей по НАТО вызывают огромный скепсис. Поэтому они лишь задаются вопросом, насколько скоро Кремль развенчает эти давнишние американские иллюзии.

Януш Бугайский - старший научный сотрудник Джеймстаунского фонда в Вашингтоне, столице США. Его недавняя книга "Евразийское разобщение: уязвимые фланги России" написана в соавторстве с Маргаритой Ассеновой. Его будущая книга называется "Несостоявшееся государство: запланированный развал России".

Януш Бугайский (Janusz Bugajski)