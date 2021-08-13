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Известия.ru

Войско дронское: беспилотникам подобрали оружие

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Какие бомбы и ракеты получат новейшие российские разведывательно-ударные аппараты

Российское оборонное ведомство разрабатывает новую систему вооружения ударных беспилотных летательных аппаратов (БЛА). Предполагается, что в документе будет прописано, какое вооружение будет использовать каждая модель дрона и для какой задачи. В отличие от иностранных аналогов все они получат не только «умные», но и обычные неуправляемые бомбы. Для небольших машин разработают линейку облегченных авиационных боеприпасов. Перспективные БЛА смогут применять сверхдальнобойные крылатые ракеты стратегического назначения. Эксперты отмечают, что в ближайшее время стоит ожидать появления целого семейства новых боевых беспилотников.

Дальний прицел

Как рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве, сейчас документ находится в высокой степени готовности и проходит согласование. В нем прописано, какое вооружение будет использовать каждая модель беспилотного летательного аппарата и для решения каких боевых задач они будут их применять. Помимо управляемого оружия, в том числе и крылатых ракет большой дальности, в новую систему вооружения российских дронов войдут неуправляемые авиационные средства поражения. Также предполагается, что для уничтожения целей вблизи от своих войск специально для беспилотников будет разработано семейство новых облегченных бомб и ракет.

Беспилотный летательный аппарат «Альтиус-У»

Источник изображения: Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Глава оборонного ведомства Сергей Шойгу в начале августа заявил, что у России появились ударные беспилотники, которые работают на расстоянии в тысячи километров. По словам министра, они оснащены оружием с дальностью действия в 500 и более километров. Во время визита на Новосибирский авиастроительный завод Шойгу выразил надежду, что разработка строящегося там тяжелого ударного БЛА «Охотник» будет завершена в следующем году. Это позволит заключить крупный контракт на их серийное производство.

Неуправляемая точность

— В России разработана специальная вычислительная подсистема, позволяющая определять параметры бомбометания с учетом курса, скорости летательного аппарата, аэродинамики самой бомбы, калибра, состояния атмосферы и ветра обычными бомбами с точностью, практически не уступающей боеприпасам, корректируемым по спутникам, — рассказал «Известиям» военный эксперт Виктор Мураховский. — Сейчас такая уже установлена на многих типах самолетов пилотируемой авиации. Она показала свою эффективность в период боевой работы нашей бомбардировочной и оперативно-тактической авиации по объектам террористов в Сирии. Дроны можно оснастить аналогичной [подсистемой].

У такого подхода несколько преимуществ. Нет зависимости от спутниковых навигационных систем, не требуются дорогостоящие боеприпасы, есть возможность использовать огромные запасы простых бомб. Это важно в продолжительных конфликтах. Например, когда Франция и Великобритания стали применять свою авиацию в Ливии, буквально через две недели у них практически закончились высокоточные средства поражения, отметил эксперт.

Использование дронами неуправляемых бомб не означает отказа от «умных» боеприпасов для них. Тяжелые образцы, такие как «Альтиус» и «Охотник», получат современные высокоточные ракеты Х-35У и Х-59МК2, которые разрабатывались для пилотируемых самолетов.

Ракета Х-35

Источник изображения: Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

— У нас очень долго не было ни дронов, ни вооружения для них, — напомнил в беседе с «Известиями» военный эксперт Владислав Шурыгин. — Но последние годы ситуация быстро меняется. Такая техника наконец-то вышла в серию, поставляется в войска и уже обкатана в Сирии. А в ближайшие годы нас ожидает настоящая революция. В распоряжении ВКС появятся сразу несколько типов тяжелых, мощных беспилотников, включая огромный «Охотник», который по боекомплекту не уступает обычным многоцелевым истребителям. Идут работы по модернизации и дооснащению уже имеющихся машин.

Эксперт отмечает, что небольшие беспилотники не способны поднимать обычные тяжелые боеприпасы, созданные для самолетов и вертолетов. Поэтому для них пришлось создавать специализированные облегченные боеприпасы с нуля. Работа над такими проектами сейчас активно продолжается.

Ударный потенциал

Весящий чуть больше тонны «Орион» стал первым российским большим разведывательно-ударным беспилотником. В ходе испытаний пара таких аппаратов, известных также под обозначением «Иноходец», сделали около 60 вылетов в небе Сирии, отработав в воздухе более 200 часов, атаковали различные цели экстремистов. Дрон приняли на вооружение в прошлом году. Он уже поступает в учебные центры ВКС, а в подмосковной Дубне завершается строительство цеха для их серийного производства.

По данным разработчиков, БПЛ уже умеет применять 120-килограммовые неуправляемые бомбы ОФАБ-100-120. При этом точность попадания даже при сбросе их с высоты 4 км составляет около 10 м.

Разработка в пять раз более тяжелого БЛА «Альтиус» стартовала одновременно с «Орионом» в 2011 году, но встретилась с многочисленными задержками. Опытные образцы аппарата сейчас проходят испытания. Как ранее сообщали «Известия», в его боекомплекте будут применяться новые высокоточные планирующие бомбы семейства «Гром».

БЛА «Форпост-Р»

Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Впервые взлетевший в 2019 году 20-тонный С-70 «Охотник» компании «Сухой» мало чем уступит по возможностям пилотируемому многоцелевому самолету. Он сможет применять весь набор оперативно-тактических и противокорабельных крылатых ракет, вести ракетный воздушный бой и работать в паре с современными истребителями Су-57. Начало массовых поставок запланировано на 2025 год.

Вооружают и меньшие по размерам аппараты. После модернизации и локализации производства получит ударные возможности полутонный «Форпост-Р». На параде на Красной площади с ракетами был продемонстрирован и другой перспективный небольшой дрон — «Корсар», весящий около 200 кг. Ведутся опыты по оснащению бомбовым вооружением еще меньших разведывательных БЛА.

На ранних этапах разработки находится еще более крупный, чем «Охотник», беспилотный летательный аппарат стратегического назначения. Ранее о планах создания его к 2040 году рассказал командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш. Именно эта машина должна нести самые грозные и дальнобойные крылатые ракеты, включая Х-101.


Антон Лавров

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Великобритания
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Франция
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