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Интерфакс-АВН

Шойгу подарил министру обороны Армении кинжал, сообщают в Ереване

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Аршак Карапетян
Аршак Карапетян.
Источник изображения: kommersant.ru

Ереван. 11 августа. ИНТЕРФАКС - Министр обороны России Сергей Шойгу на переговорах в Москве подарил главе военного ведомства Армении Аршаку Карапетяну кинжал, сообщили в Минобороны Армении.

"В завершении встречи во время церемонии вручения подарков министр обороны России Сергей Шойгу подарил кинжал министру обороны Армении Аршаку Карапетяну, заявив: "Можем считать, что процесс поставок вооружения Армении начат"", - заявили в Минобороны Армении.

Переговоры глав оборонных ведомств Армении и России прошли в среду в Москве.

На встрече Шойгу заявил, что Россия готова продолжать помогать Армении в модернизации и реформировании ее Вооруженных сил.

"Придаем важное значение развитию нашего взаимодействия в военной области как в двустороннем формате, так и в рамках ОДКБ. При этом готовы продолжать оказывать содействие реализации программы по реформированию Вооруженных сил Армении", - сказал Шойгу.

В Армении действует 102-ая российская военная база.

Как сообщалось, Москва предоставляла Еревану государственный кредит на покупку российского вооружения и техники. В сообщении на официальном портале правовой информации в феврале 2016 года, в частности, сообщалось, что Армения закупила у РФ пусковые установки реактивной системы залпового огня "Смерч", зенитные ракетные комплексы "Игла-С", тяжелые огнеметные системы ТОС-1А.

В апреле 2016 года газета "Коммерсант", ссылаясь на регистр обычных вооружений ООН, сообщила, что в 2013 году Россия впервые поставила в Армению тяжелое вооружение: 35 танков, 110 боевых бронированных машин, 50 пусковых установок и 200 ракет к ним.

Сообщалось, что Армения стала первым иностранным государством, получившим экспортный вариант российского оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М".

В конце 2019 года на вооружение ВС Армении поступили четыре истребителя поколения "4+" Су-30СМ, приобретенные у России. Ереван заявил о намерении продолжить закупки у России боевой авиации.

В Нагорном Карабахе действует российский миротворческий контингент. Его ввели после того, как 10 ноября 2020 года в Карабахе были прекращены боевые действия между армянскими и азербайджанскими силами. Российский контингент насчитывает 1960 военнослужащих. В его основе - подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа.

В последние дни Азербайджан и Армения обменивались обвинениями в обстрелах позиций своих военных в приграничных районах.

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