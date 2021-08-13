Армения не обязана выводить своих военных из всего Карабаха, заявляют в Ереване

Ереван. 11 августа. ИНТЕРФАКС - Трехстороннее заявление лидеров Армении, России и Азербайджана не предполагает вывода армянских военных сил из Нагорного Карабаха, заявили в МИД Армении.

"В соответствии с заявлением от 9 ноября, вывод армянских войсковых соединений предусмотрен лишь из районов вокруг Нагорного Карабаха, которые четко указаны в заявлении. Армянская сторона полностью выполнила эти пункты заявления, в то время как Азербайджан отреагировал на этот шаг вторжением на суверенную территорию Армении из этих районов", - говорится в заявлении МИД, распространенном в среду.