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Интерфакс-АВН

Армения не обязана выводить своих военных из всего Карабаха, заявляют в Ереване

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Сосредоточение бронетехники ВС Армении
Сосредоточение бронетехники ВС Армении.
Источник изображения: invoen.ru

Ереван. 11 августа. ИНТЕРФАКС - Трехстороннее заявление лидеров Армении, России и Азербайджана не предполагает вывода армянских военных сил из Нагорного Карабаха, заявили в МИД Армении.

"В соответствии с заявлением от 9 ноября, вывод армянских войсковых соединений предусмотрен лишь из районов вокруг Нагорного Карабаха, которые четко указаны в заявлении. Армянская сторона полностью выполнила эти пункты заявления, в то время как Азербайджан отреагировал на этот шаг вторжением на суверенную территорию Армении из этих районов", - говорится в заявлении МИД, распространенном в среду.

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Азербайджан
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