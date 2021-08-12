ОАК Обновил стратегию: три главных этапа до 2035 года

В принятой в 2016 году стратегии ОАК прямо указано, что через пять лет ее следует актуализировать. За это время внешние, да и внутренние условия деятельности ОАК, действительно, изменились.

Место ОАК в экономике

Разработчики стратегии ОАК напоминают, что по объему выпуска воздушных судов наша страна входит в тройку лидеров. Российское авиастроение в целом является системообразующей отраслью и вносит значительный вклад в развитие национальной экономики за счет высокого мультипликативного эффекта. Исходя из того, что авиапром генерирует в экономике спрос, объемом более чем в три раза превышающий его выручку, а каждые 100 рабочих мест в отрасли стимулируют создание порядка 610 рабочих мест в других отраслях, работа предприятий авиационной промышленности (не только ОАК, но и вертолетостроителей, двигателистов, комплектаторов и т.д.) влияет на формирование порядка 9% ВВП России. В общей сложности порядка 4,5% рабочих мест в национальной экономике созданы благодаря прямому или косвенному влиянию авиационной отрасли. Причем это наиболее высокотехнологичные рабочие места.

В стратегии ОАК дается прогноз динамики мирового рынка гражданских и военных самолетов с указанием сегментов, наиболее перспективных для ОАК.

Программные мероприятия, согласно стратегии ОАК, реализуются по следующим направлениям:

Корпоративная трансформация — оптимизация структуры управления ОАК и сокращение издержек, связанных с дублированием функционала, сокращение непрофильных активов, выделение на аутсорсинг отдельных сфер. Планируется перейти от трехуровневой модели управления к двухуровневой. Будут сформированы объединенные центры обслуживания, предоставляющие услуги всем компаниям холдинга по ряду сервисных функций.

Трансформация индустриальной модели с развитием центров специализации, совершенствованием межзаводской кооперации, выводом на аутсорсинг низких производственных переделов и повышением эффективности использования аэродромной инфраструктуры позволит оптимизировать производственные мощности заводов ОАК, улучшить условия труда и повысить выработку в пересчете на одного сотрудника.

Трансформация научно-конструкторского блока призвана сократить сроки выполнения НИОКР на 30% и сформировать систему мотивации персонала конструкторских бюро, нацеленной на конечный результат.

Предполагается изменить порядок выполнения НИОКР, введя стадию создания демонстратора: после стадии НИР предполагается формировать тактико-техническое задание не на финальный образец изделия, а на самолет-демонстратор, предназначенный для экспериментальной проверки заложенных в программу ключевых решений и снятия критических технических рисков.

Цифровая трансформация включает внедрение цифровых технологий по направлениям: управление жизненным циклом изделий, проектирование, испытания и сертификация, производство, послепродажное обслуживание, управление активами и персоналом.

Три пятилетки

Первый этап, с 2020 по 2025 годы, посвящен проведению основных структурных преобразований, повышению эффективности и выходу на устойчивую рентабельность.

В этот период планируется запуск и выход на ритмичное серийное производство следующих перспективных продуктов:

Узкофюзеляжный пассажирский МС-21;

Региональный турбовинтовой пассажирский Ил-114;

Бизнес-версии Superjet 100 и МС-21;

Тяжелый многоцелевой истребитель Су-57;

Модернизированный Як-130;

Модернизированный тяжелый (Ил-76) и легкий (Ил-112) транспортные самолеты;

Модернизированный Ту-160.

При участии Минтранса разрабатывается модель перспективной региональной сети, которая позволит обеспечить транспортные связи регионов напрямую, минуя Москву, а также необходимую авиационную мобильность населения и грузовой логистики через крупные региональные аэропорты. Программа позволит повысить спрос на российские пассажирские самолеты.

С целью дальнейшего развития семейства гражданских самолетов МС-21 и SSJ100 и снижения их себестоимости планируется разработать и реализовать единую стратегию импортозамещения.

Совместно с заинтересованными сторонами и при поддержке Минпромторга предстоит активно развивать систему послепродажного обслуживания гражданских ВС, расширить доступ к ангарным площадям, решить проблему дефицита запасных частей, в том числе с учетом предстоящей коммерческой эксплуатации МС-21.

Прорабатывается возможность обеспечения полной технической эксплуатации самолета с оплатой этой услуги пропорционально налету, с развитием сервисной модели в направлении «мокрый лизинг» (ACMI).

Помимо решения задач по увеличению продаж самолетов текущей продуктовой линейки ОАК, запланировано проведение НИР и ОКР перспективным направлениям.

С целью сохранения серийности и ритмичности производства самолетов военного назначения формируется механизм опережающих поставок авиационной техники в интересах Минобороны России в 2021–2024 годах.

Для создания условий реализуемости этих мероприятий и раскрытия потенциала развития компании была разработана, согласована в Правительстве Российской Федерации и принята к исполнению программа финансового оздоровления ОАК, в рамках которой уже частично погашена, а частично реструктурирована проблемная задолженность ОАК, не имеющая источников погашения и обслуживания. Это позволит авиационным предприятиям, получив экономию на процентных расходах, улучшить финансовый результат и сформировать источники дополнительного финансирования на развитие перспективных авиационных программ.

Получение долгосрочного синергетического эффекта ожидается также в результате вхождения ОАК в госкорпорацию «Ростех», на базе авиакластера которой консолидируются ключевые авиастроительные активы страны, в том числе значительная часть производителей комплектующих самолетов ОАК.

В рамках реализации второго этапа «Устойчивый рост» (2025–2030 гг.) структура линейки производимых ОАК самолетов изменится с увеличением в сторону гражданской и военно-транспортной авиатехники, будут проводиться научноисследовательские работы с целью развития перспективной авиатехники:

боевые комплексы следующего поколения;

расширение линейки тяжелых БПЛА.

В сегменте гражданской авиации планируется обеспечить ставку полного технического сопровождения на конкурентном рыночном уровне, а также исправность российских самолетов на уровне мировых аналогов. Должен быть сформирован конкурентный рынок поставщиков комплектующих сервисного обслуживания авиационной техники.

В рамках реализации третьего этапа (2030–2035 гг.) «Глобальная конкурентоспособность» после выхода легкого/среднего истребителя на плановые показатели серийного производства и благодаря развитию программ Су-57 и БПЛА, выпуску комплексов оперативно-тактической, транспортной, стратегической и специальной авиации укрепится положение России как одного из мировых лидеров в военной авиации.

В гражданском сегменте авиации планируется расширение семейства МС-21 и Superjet 100, будет решена задача насыщения российского рынка и осуществлен полноценный выход на мировой рынок самолетов гражданской авиации. Линейка продуктов расширится за счет реализации инновационных программ, заложенных в первые две пятилетки. Доля выручки от гражданской и продукции двойного назначения должна составлять не менее 50% в общей выручке ОАК.

В результате ОАК станет более эффективной компанией, выпускающей самолеты, конкурентные на глобальном рынке. Суммарные платежи с 2025 года в бюджетную систему Российской Федерации от производства и эксплуатации самолетов превысят суммарные объемы выделяемой государственной поддержки.

Василий Вертелов