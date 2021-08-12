Все чаще можно услышать, как в определенных кругах вооруженные силы России и Беларуси называют «Союзная армия» или «вооруженные силы Союзного государства». Очевидно, что актуализировавшаяся тема глубокой интеграции двух стран предрасполагает к появлению подобных неологизмов.

Впрочем, и Москва, и Минск всегда старались подчеркнуть незыблемость своих союзнических отношений в военно-политической сфере и единство взглядов на обеспечение военной безопасности Союзного государства. Именно в этих целях в свое время была создана и поддерживается в постоянной готовности к выполнению задач по предназначению совместная региональная группировка войск России и Беларуси. А в условиях развязанной «демократическими силами» Запада и США гибридной войны против Союзного государства, обеспечение высокой боевой готовности региональной группировки войск приобретает жизненно важное значение.

В настоящее время основной формой подготовки всей региональной группировки войск являются совместные стратегические учения «вооруженных сил Союзного государства» – белорусской армии в полном составе и танковой армии вооруженных сил Российской Федерации. Эти учения («Запад» и «Щит Союза»), проводятся раз в два года, начиная с 2009 года.

Естественно, что для группировки, состоящей из двух компонентов (российского и белорусского), для эффективного применения необходимы слаженность в действиях войск и сопрягаемость определенных образцов вооружения, военной и специальной техники.

На состоявшемся 5 августа брифинге для представителей средств массовой информации и военно-дипломатического корпуса, аккредитованного при Министерстве обороны Республики Беларусь, руководитель учения от белорусской стороны – начальник Генерального штаба Вооруженных Сил – первый заместитель Министра обороны Республики Беларусь генерал-майор Виктор Гулевич среди основных целей учения «Запад-2021» назвал «повышение уровня готовности и способности органов военного управления, войск (сил) Республики Беларусь и Российской Федерации к совместным действиям при решении задач обеспечения военной безопасности Союзного государства, их взаимодействия и полевой выучки в ходе ведения боевых действий».

Следует отметить, что в рамках подготовки к учению «Запад-2021», которое пройдет в период с 10 по 16 сентября, уже проведена целая серия совместных подготовительных учений, на которых союзники отрабатывали слаженность в ходе совместных действий. Так, на полигоне «Поливно» в Ульяновской области (9-20.03.21) и на полигоне «Осиповичский» в Беларуси (15-27.03.2021) прошли маневры белорусских и российских десантников, на полигоне «Мулино» в Нижегородской области (15.03-2.04.2021) проведено учение мотострелков и танкистов, в котором приняли участие белорусские военнослужащие 6-й, 19-й и 120-й отдельных гвардейских механизированных бригад.

Кроме того, проведен ряд специальных учений, в ходе которых были рассмотрены вопросы применения специальных войск в операции РГВ, среди них – учение с силами РЭБ региональной группировки войск на полигоне «Дретунь» в Беларуси (22-24.06.2021).

В целом, из всего количества совместных мероприятий, запланированных в 2021 году, 40% имеют практическую направленность в плане взаимодействия между родами войск и специальными войсками, причем четко выделены подразделения сухопутных войск, военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны, сил специальных операций и ВДВ.

По мнению представителей российского и белорусского высшего военного руководства, совместная подготовка подразделений с использованием современных методик, основанных на боевом опыте российских вооруженных сил, позволит на новом уровне отработать элементы взаимодействия подразделений белорусских вооруженных сил с силами российской части региональной группировки войск и, в конечном счете, значительно повысить эффективность ее применения.

Есть еще один положительный момент. В отличие от многонациональных сил НАТО, у военнослужащих региональной группировки войск единый язык общения, который для подавляющего большинства является родным, а вооружение и военная техника практически идентичны. Причем унификация основных систем и комплексов вооружения в «союзной армии» набирает обороты, о чем свидетельствуют ускорившиеся темпы оснащения белорусских вооруженных сил современными российскими образцами, например ЗРК «Тор М2», вертолетами Ми-8 МТВ-5, самолетами Су-30СМ, радиолокационными станциями «Противник-Г», не за горами и ЗРС С-400.

Владимир Вуячич