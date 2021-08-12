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ОАК передала СЛО «Россия» два новых самолёта Ту-214 » Авиация России

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Ту-214ПУ.
Ту-214ПУ.
Источник изображения: aviation21.ru

5 августа на аэродроме Казанского авиазавода Борисоглебское состоялась передача Специальному лётному отряду «Россия» двух узкофюзеляжных самолётов Ту-214ПУ.

Как сообщили в пресс-службе ОАК, на воздушных судах установлен улучшенный интерьер, отличающийся передовыми техническим и дизайнерским решениями. Самолёты оснащены современными системами и оборудованием, которые соответствуют вновь введённым и перспективным международным требованиям.

По информации Центра анализа стратегий и технологий, ФГБУ «Специальный лётный отряд «Россия» Управления делами Президента РФ поставлены два последних самолёта специального назначения-пункта управления Ту-214ПУ, изготовленных по контракту 2017 года на три самолёта этого типа для СЛО «Россия» - борта с регистрационными номерами RA-64532 (заводской номер 44912032, серийный номер 532) и RA-64533 (заводской номер 44912033, серийный номер 533). Борт RA-64532 совершил первый полёт в Казани 19 июня 2020 года, а борт RA-64533 - 29 декабря 2020 года.

Ту-214ПУ оснащёны двигателями ПС-90А и полностью отвечают международным требованиям по шуму на местности и эмиссии вредных веществ в атмосферу.

КАЗ им. С. П. Горбунова выполняет ремонт и модернизацию стратегических ракетоносцев Ту-160 и бомбардировщиков Ту-22М3 Воздушно-космических сил России. На предприятии производится штучный выпуск воздушных судов специального назначения на базе серийного самолёта Ту-214 для государственных структур РФ. Также на заводе выпускается хвостовое оперение для транспортного самолёта Ил-76МД-90А, отдельные узлы и агрегаты самолётов в кооперации с другими предприятиями ОАК.

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Страны
Россия
Продукция
Ил-476
Ил-76
Ил-76МД
ПС-90А
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