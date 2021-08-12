F-15 с инфракрасной поисково-следящей системой сбил мишень вне прямой видимости.

Истребитель F-15 поразил воздушную мишень ракетой средней дальности AIM-120 с помощью инфракрасной поисково-следящей системы. Как пишет The Drive, испытания показали, что отслеживать и определять воздушные цели вне прямой видимости можно и без радиолокационных станций.

Инфракрасные поисково-следящие системы обнаруживают и сопровождают цели по их тепловому излучению. От них практически не исходит электромагнитное излучение и они нечувствительны к воздействию средств радиоэлектронной борьбы, чего нельзя сказать от обычных радиолокационных станциях. Технологии малозаметности тоже не мешают инфракрасным поисково-следящим системам видеть цели.

В 2018 году концерн Boeing договорился с Lockheed Martin о разработке более 130 подвесных контейнеров Legion Pod с инфракрасной поисково-следящей системой. По условиям контракта, Legion Pod должны интегрировать и испытать на истребителях F-15 ВВС США. В прошлом году ВВС США впервые запустили с помощью него ракету. Это была AIM-9X малой дальности — не более 35 километров.

F-15 впервые сбил воздушную мишень QF-16 с помощью ракеты средней дальности AIM-120 и подвесного контейнера Legion Pod с инфракрасной поисково-следящей системой на испытаниях 5 августа. Испытания показали, что определять и отслеживать воздушные цели вне прямой видимости можно и без радиолокационных систем.

Legion Pod испытывали не только на истребителях, но и на беспилотниках. Ранее мы писали, как его подвесили на реактивный Avenger. Вероятнее всего, испытания проводились в рамках программы по разработке беспилотного ведомого.

Василиса Чернявцева