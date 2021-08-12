Британцы создадут 90-местный водородный авиалайнер

Британская компания Electric Aviation Group решила, что ее перспективный экологичный региональный самолет будет водородным. По изначальному проекту он должен был стать гибридным. Как пишет Flightglobal, изменения в архитектуре самолета повлияли на график его разработки. Начало эксплуатации 90-местного лайнера запланировано на 2030 год.

Двигательная система у водородных самолетов сложнее, чем у полностью электрических. Их приводят в движение электромоторы, которые питаются от топливного элемента, на ходу соединяя водород с кислородом. Во время этого выделяется только вода, поэтому они считаются экологически нейтральными. Проблема в том, что для полетов на большую дальность водородным самолетам нужно много жидкого топлива. Если устанавливать контейнеры с ним внутри фюзеляжа, это сокращает число посадочных мест. А если бак с жидким водородом разместить на внешней подвеске, это приводит к увеличению максимальной взлетной массы и лобового сопротивления самолета.

Electric Aviation Group в прошлом году представила проект гибридного 70-местного самолета. Это высокоплан с удлиненным крылом и двумя килями, расположенными на законцовках горизонтального хвостового оперения. Самолет должен был получить четыре электромотора, два из которых — с воздушными винтами увеличенного диаметра. При этом его конструкция предполагала возможность конвертации в полностью электрический вариант — на случай, если в будущем изобретут аккумуляторы с большей удельной емкостью.

Изучив альтернативные решения для двигательной системы перспективного самолета, Electric Aviation Group сделала выбор в пользу силовой установки на водородном топливном элементе. Теперь она собирается создать водородный лайнер H2ERA, рассчитанный на 90-100 пассажиров. Самолет будет летать с крейсерской скоростью 666 километров в час, а его минимальная дальность составит 2,2 тысячи километров.

Окончательное решение насчет конфигурации H2ERA компания не приняла. Она все еще исследует, сколько у самолета должно быть силовых установок и где их лучше расположить. Тем не менее основатель Electric Aviation Group Камран Икбал говорит, что внешне лайнер вряд ли сильно изменится. Какая мощность потребуется перспективному водородному самолету, компания не раскрывает. Сопоставимый по размерам Dash 8-400 оснащен двумя турбовинтовыми двигателями PW150A. Мощность каждого из них — 3620 киловатт.

Изменения в архитектуре самолета привели к сдвигам в графике его разработки. Теперь начало его эксплуатации запланировано на 2030, а не на 2028 год. Демонстратор технологии должен впервые взлететь в 2026 году.

Разработкой водородных пассажирских самолетов сегодня занимаются несколько компаний. Например, немецкие H2Fly и Deutsche Aircraft планируют создать 40-местный водородный лайнер, а британско-американская ZeroAvia — 50-местный.

Василиса Чернявцева