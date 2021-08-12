Беспилотник с лидаром помог американцам нанести на карту зону приливов и отливов

ВМС США успешно провели летные испытания беспилотного вертолета Camcopter S-100 с картографическим лидаром. Как пишет The Drive, кроме нанесения на карту зон приливов и отливов у беспилотников с лидарами могут быть и другие применения — поиск подводного разведывательного оборудования, маленьких роботов или морских мин.

Лидар — это активная оптическая система, которая использует отражение света и его рассеивание в прозрачных средах, чтобы получать и обрабатывать информацию об объектах. У этой системы есть множество применений. Например, она помогает изучать состав атмосферы, отслеживать береговые эрозии и составлять трехмерную карту пространства для беспилотных автомобилей.

Океанографическое управление ВМС США изучает применение лидаров для исследования подводной топографии с 2000 года. О том, чтобы оснастить ими беспилотники, речь идет по меньшей мере с 2016. В этом году бюро военно-морских исследований заключило контракт с компанией Areté на адаптацию лидаров PILLS для работы на беспилотниках.

Camcopter S-100 представляет собой беспилотный вертолет длиной 3,1 метра и шириной 1,2 метра. Диаметр его несущего винта — 3,4 метра. При максимальной взлетной массе 200 килограмм беспилотник может перевозить до 50 килограммов грузов. Он способен летать на скорости 190 километров в час и находиться в воздухе до 6 часов. Его дальность — 180 километров.

В августе производитель Camcopter — компания Schiebel Aircraft — сообщил о летных испытаниях беспилотника с лидаром PILLS. На них PILLS, предназначенный для нанесения на карту океанских зон приливов и отливов, продемонстрировал свои возможности американским военным. Подробности испытаний не раскрываются.

The Drive отмечает, что небольшие беспилотники с лидерами могут помочь ВМС США не только в картографических миссиях. Если Areté удастся разработать воздушный лидар, способный эффективно создавать трехмерную карту подводного пространства, у такого решения могут быть и другие потенциальные применения. Например, поиск подводного разведывательного оборудования, маленьких роботов или морских мин.

Camcopter S-100 участвует и в других испытаниях американских военных. Ранее мы писали, что он доставлял медикаменты и боеприпасы подразделениям Армии США.

Василиса Чернявцева