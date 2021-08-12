Войти
N+1

Беспилотник с лидаром помог американцам нанести на карту зону приливов и отливов

296
0
0
Карта дна залива Пенсакола, составленная PILLS
Карта дна залива Пенсакола, составленная PILLS.
Источник изображения: Naval Oceanography

ВМС США успешно провели летные испытания беспилотного вертолета Camcopter S-100 с картографическим лидаром. Как пишет The Drive, кроме нанесения на карту зон приливов и отливов у беспилотников с лидарами могут быть и другие применения — поиск подводного разведывательного оборудования, маленьких роботов или морских мин.

Лидар — это активная оптическая система, которая использует отражение света и его рассеивание в прозрачных средах, чтобы получать и обрабатывать информацию об объектах. У этой системы есть множество применений. Например, она помогает изучать состав атмосферы, отслеживать береговые эрозии и составлять трехмерную карту пространства для беспилотных автомобилей.

Океанографическое управление ВМС США изучает применение лидаров для исследования подводной топографии с 2000 года. О том, чтобы оснастить ими беспилотники, речь идет по меньшей мере с 2016. В этом году бюро военно-морских исследований заключило контракт с компанией Areté на адаптацию лидаров PILLS для работы на беспилотниках.

Camcopter S-100 представляет собой беспилотный вертолет длиной 3,1 метра и шириной 1,2 метра. Диаметр его несущего винта — 3,4 метра. При максимальной взлетной массе 200 килограмм беспилотник может перевозить до 50 килограммов грузов. Он способен летать на скорости 190 километров в час и находиться в воздухе до 6 часов. Его дальность — 180 километров.

В августе производитель Camcopter — компания Schiebel Aircraft — сообщил о летных испытаниях беспилотника с лидаром PILLS. На них PILLS, предназначенный для нанесения на карту океанских зон приливов и отливов, продемонстрировал свои возможности американским военным. Подробности испытаний не раскрываются.

The Drive отмечает, что небольшие беспилотники с лидерами могут помочь ВМС США не только в картографических миссиях. Если Areté удастся разработать воздушный лидар, способный эффективно создавать трехмерную карту подводного пространства, у такого решения могут быть и другие потенциальные применения. Например, поиск подводного разведывательного оборудования, маленьких роботов или морских мин.

Camcopter S-100 участвует и в других испытаниях американских военных. Ранее мы писали, что он доставлял медикаменты и боеприпасы подразделениям Армии США.

Василиса Чернявцева

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
s-100 БАК
Проекты
БПЛА
Медицина
Робот
Похожие новости
19.01.2021
Армия США обзаведется дронами для доставки боеприпасов бойцам на поле боя
04.03.2020
Украинский аист с эстонским мулом среди китайских драконов
27.12.2018
Виктор Бондарев: санкции Запада не повлекут потрясений для российского ОПК в будущем году
23.12.2016
Держим "оборонку"
22.06.2016
Российская компания оснастит аэропорты Киргизии навигационным оборудованием
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.08 07:09
  • 2
Шойгу рассказал о внезапных проверках в армии России
  • 12.08 06:47
  • 2
Российские военнослужащие освоят китайскую боевую технику
  • 12.08 06:37
  • 4
В США оценили вооружение Су-35С
  • 12.08 05:45
  • 1
Госпрограмма по радиоэлектронике оказалась «ниже среднего»
  • 12.08 05:11
  • 2
ОАК Обновил стратегию: три главных этапа до 2035 года
  • 12.08 03:12
  • 7
Как переселение чиновников в Сибирь поможет России
  • 12.08 01:41
  • 1
В ожидании тяжеловеса
  • 12.08 00:41
  • 7
Флот настоящий – или потешный?
  • 11.08 20:57
  • 52
Непарадные мысли на главном параде ВМФ
  • 11.08 17:24
  • 159
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 11.08 17:23
  • 2222
Как насчёт юмористического раздела?
  • 11.08 16:20
  • 5
Видим невидимых: ВКС получили мобильные всевидящие 3D-радары
  • 11.08 16:09
  • 2
Выстрел себе в голову: чем страшен новый ракетный комплекс Путина «Сармат» (Главред, Украина)
  • 11.08 15:30
  • 1054
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 11.08 15:02
  • 83
Сухопутные войска Перу не смогли найти замену советским Т-55