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Российская газета

Шойгу не видит смысла увеличивать срок военной службы по призыву

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Источник изображения: rg.ru

Министр обороны РФ Сергей Шойгу объяснил, чем современные Вооруженные силы России кардинально отличаются от армии десятилетней давности.

Он напомнил, что в тот период по статистике доверие к Вооруженным силам было 27-29%, сейчас - от 79 до 86%. Это сегодня самый доверяемый институт в стране. "Задача перед нами стоит ясная, понятная, простая. Страна - сильная, армия - сильная. Собственно, этим мы и занимаемся", - заявил Шойгу во время дискуссии, организованной в рамках молодежного форума "Территория смыслов".

А началось все с изменения подходов к проверке боеготовности воинских частей. По выражению министра, с 2012 года ее стали проводить "по-взрослому". Никаких заранее известных сроков проверки, покрашенных к приезду начальства деревьев и бордюров, домашних полигонов, где, как заметил Шойгу, "с закрытыми глазами подъезжаешь, рисочку навел, кнопочку нажал и точно знаешь, можешь даже не оглядываться, ты попал". Боеготовность начали оценивать действительно внезапно, одновременно поднимая и перебрасывая в незнакомые места до 140 тысяч военнослужащих, 2,5 - 3 тысячи самолетов и вертолетов, 14-17 тысяч единиц бронетехники.

"Дальше были приняты решения: увеличить в пять раз количество боеприпасов. Всем выходить на учебу на штатной технике, а не на учебной", - перечислил глава Минобороны.

Параллельно решались проблемы так называемой "армейской социалки". Начинали с самых простых - отменили в армии портянки, за год построили в казармах 14,9 тысячи душевых кабин, "чтобы все могли мыться тогда, когда им надо, а не тогда, когда решит командир". Установили везде стиральные машины. Убрали швабры и тряпки, - для влажной уборки казарм закупили 21 тысячу пылесосов. Распространили в армейских столовых аутсорсинг. "Постепенно мы увели служащих, военнослужащих от несвойственных им дел. И сегодня, если говорить о контрактной службе, срочной службе 80% времени люди проводят на полигонах", - констатировал Шойгу.

Ну и, конечно, изменилось все, что касается перевооружения армии. Как было раньше. Выпустил завод, скажем, БТР. Передал его в войска и забыл. "Сейчас у нас практически все контракты жизненного цикла. Завод не только производит, но и смотрит за самолетом. Там знают, когда надо какую часть поменять, когда продлевать регламент. Это большая серьезная работа", - отметил он.

Министр считает, что сейчас нет особого смысла увеличивать в Вооруженных силах количество призывников. В современной армии есть солдатские специальности и сержантские должности, на которые людей готовят полтора-два года. Да и этого времени порой бывает мало. Увеличением срока призывной службы эту проблему не решишь. "Армия должна быть профессиональной, но при этом очень и очень сильной духом. Она должна быть внутренне содержательней очень. Для этого мы делаем очень много", - признался Шойгу.

По словам министра, это и создание в стране юнармейского движения, и начальная военная подготовка в центрах "Авангард", где школьники круглый год добровольно проходят сборы. "Сейчас таких центров "Авангард" по стране уже 31. Я надеюсь, пройдет два года, и они будут в каждом субъекте. А дальше мы имеем поручение президента, чтобы они были в каждом городе 100-тысячнике", - поделился планами глава военного ведомства.


Юрий Гаврилов

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