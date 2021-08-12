Западные границы Беларуси надежно защищены

Пограничная застава "Глушкевичи", которая строилась по союзной программе, оборудована по последнему слову техники. Белта.

Закройте каждый метр границы. Мы не зря вкладывали колоссальные средства в пограничные войска, в наши вообще силовые структуры. Народ наш должен чувствовать себя спокойно, он должен знать, что есть мужики, которые готовы их защитить.

К этим словам, сказанным Александром Лукашенко на совещании с представителями силовых структур страны по вопросам ситуации на границе, прислушиваются не только белорусы, но и россияне. Защита западных рубежей - дело общее. Корреспондент "СОЮЗа" побывала на западной границе и убедилась: Союзное государство надежно обеспечивает пограничную безопасность своих граждан.

9 августа Президент Беларуси во время Большого разговора напомнил, что именно на границе находится символ партнерских отношений Беларуси и России.

Так вот, 26 мая 1995 года у деревни Редьки Дубровенского района Витебской области Александр Лукашенко и на тот момент председатель Правительства России Виктор Черномырдин убрали таможенный знак-шлагбаум и посадили на его месте березку.

Сегодня очевидно: за средства Союзного государства сделано все, чтобы обеспечить максимально комфортное пересечение границы людьми и транспортом по мировым стандартам.

Таможенным комитетом Союзного государства разработана и с 1997 года реализовывалась Программа первоочередного развития таможенной инфраструктуры пограничных пунктов таможенного оформления (пунктов пропуска) на территории Республики Беларусь. Только с 1997 по 2001 год на реализацию программы перечислено из бюджета Союза Беларуси и России около 567 миллионов российских рублей. Дальше по необходимости открывалось новое финансирование.

Корреспондент "СОЮЗа" побывала в ПТО "Варшавский мост" на польском направлении. Были времена, когда вереница автомобилей хвостом упиралась в брестский бульвар Шевченко. Теперь - электронная очередь. Правда, эпидемиологическая ситуация все же внесла коррективы: нет такого движения, которое было до коронавируса.

"Варшавский мост" заработал после реконструкции в 2004 году. Сделанный в лучших традициях современных планировочных и конструктивных решений, сегодня переход - своеобразная визитная карточка Союзного государства.

"Варшавский мост" сегодня - своеобразная визитная карточка Союзного государства

Грузовой ПТО "Козловичи" на границе с Польшей тоже изменился. После реконструкции введен в эксплуатацию в 2003-м. Пункт пропуска "Мокраны" на границе с Украиной обновился в 2008 году. Их обустройство также велось с использованием бюджетных средств Союзного государства.

Благодаря союзным программам изменились пункты таможенного оформления по всему периметру границы Беларуси с сопредельными странами.

Немалые средства также выделялись на техническое оснащение, потому что перед таможней стоит задача - защищать экономические интересы Союзного государства, сохраняя баланс между упрощением формальностей и эффективным контролем.

Досматривать грузы помогает рентгеновская техника - передвижные и стационарные инспекционно-досмотровые комплексы, так называемый неразрушающий контроль. ИДК способен увидеть замаскированный тайник, даже если его устроили в самом центре груженой фуры.

Припрятанными биодобавками экономику Союзного государства, разумеется, не подорвешь. Ввоз наркотиков или оружия - уже реальная угроза.

Вот несколько примеров. В конце минувшего года брестские таможенники пресекли ввоз из Сербии на территорию Союзного государства крупной партии психотропов. Речь идет о 182 килограммах МДМА, амфетамина и метамфетамина.

Одно из недавних задержаний - 500 деревянных бейсбольных бит. Их везли из Украины в Минский район через зону ответственности Брестской таможни.

В Государственном таможенном комитете Беларуси привели цифры работы за первое полугодие 2021 года: пресечено 13 тысяч нарушений, выявлено более 120 преступлений, из незаконного оборота изъято более 420 килограммов наркотических средств и психотропных веществ, а также около 16 тысяч единиц медицинских препаратов, содержащих в своем составе наркотические средства и психотропные вещества. Из незаконного оборота изъято более 5,5 тысячи боеприпасов, около 200 единиц оружия и составных частей, 3,6 килограмма пороха, 5 единиц приборов наблюдения, в том числе бинокли ночного видения.

Информационные технологии на службе безопасности

Вместе с официальным представителем Брестской погрангруппы Сергеем Дмитриевым корреспондент "СОЮЗа" побывала на острове Пограничный - это единственная территория Беларуси по левую сторону Буга. По решению Президента остров открыт для туристов. Поинтересовалась, не здесь ли лазейка для нарушителей? До польского Тересполя рукой подать. Контрольно-следовая полоса почти под ногами...

- Контрольно-следовая полоса - скорее дань традиции, в большей степени морально сдерживающий фактор для потенциальных нарушителей. В арсенале пограничников имеется набор совсем других методов и средств для упреждения нарушений госграницы, - Сергей Дмитриев моих опасений не разделяет.

С 1999 года ежегодно разрабатывается и принимается совместная директива об охране внешней границы Союзного государства. Приобретаются техника и оборудование, вводятся в строй новые объекты. В частности, на многих объектах модернизированы автоматизированные системы контроля. Например, автоматизированная система "Беркут-Б" помогает до минимума сократить процедуру пограничного паспортного контроля, определяя подлинность документов. Это серьезное препятствие для проникновения на территорию Союзного государства лиц, въезд которых нежелателен.

Вместо огромных и шумных вертолетов Ми-8 у белорусских пограничников появились легкие автожиры. 170 единиц инженерной и автомобильной техники, две лодки и три катера повысили эффективность работы пограничников.

Одна из последних новостей на границе Союзного государства - открытие 30 июня пограничной заставы "Глушкевичи" Мозырского пограничного отряда на границе с Украиной. Строительство велось по программе "Совершенствование пограничной безопасности Союзного государства на период 2017-2021 годы".

На вооружении пограничников - различные приборы наблюдения, сигнализационные приборы, служебный транспорт, в том числе квадроциклы. В охране границы применяется автожир. Контроль труднодоступных участков обеспечивают два автоматизированных поста технического наблюдения. Программно-аппаратный комплекс MotoTRBO гарантирует военнослужащим устойчивую радиосвязь с отображением всей информации на электронно-цифровой карте.

- Сегодня пограничная застава "Глушкевичи" - образец комплексного применения разнородных сил и средств в охране рубежей. Она занимает особое место в обеспечении пограничной безопасности на белорусско-украинском участке границы, - отметил председатель Госпогранкомитета Беларуси Анатолий Лаппо.

Валентина Козлович (kozlovich@sb.by)