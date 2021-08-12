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Российская газета

На Украине объяснили, почему не стоит ставить 120-мм пушку на Т-64

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Источник изображения: 7th Army Training Command from Grafenwoehr, Germany / wikipedia.org

На Украине в ходе обсуждения планов модернизации имеющегося парка танков Т-64 подняли вопрос о возможной установке на боевые машины 120-мм "натовских пушек".

Как отмечает портал Defence Express, в пользу этого решения говорит отсутствие собственного производства 125-мм снарядов к орудиям, имеющимся на вооружении в настоящее время.

Однако и новые 120-мм боеприпасы тоже не производятся, их все равно придется приобретать за рубежом по гораздо более высоким ценам.

Также существует масса технических проблем, которые сильно затруднят работы в этом направлении. Например, чтобы реализовать такие планы в жизнь, понадобится сварно-катаная башня, которой нужно заменить штатную литую.

Имеющийся механизм заряжания "шестьдесят четвертого" работает лишь с советскими раздельными выстрелами и не подходит под унитарный 120-мм боеприпас. Поэтому придется делать новую автоматизированную систему, подобную той, что применена на Т-84-120 "Ятаган" с ее установкой в забашенном пространстве.

Но башня с развитой кормовой частью, нависающая над моторно-трансмиссионным отделением, существенно усложнит его охлаждение. В результате 100-сильный двигатель 6ТД будет перегреваться, что сведет на нет маневренные, ходовые и эксплуатационные характеристики. В итоге появляется необходимость дорабатывать систему охлаждения.

Также следует учесть, что все эти нововведения увеличат массу и усилят нагрузку на ходовую часть. Если переделывать и ее, это вновь дополнительные расходы. Неизвестно, сколько в современных украинских реалиях все эти работы займут времени и чем все закончится.


Алексей Брусилов

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Страны
Украина
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