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ТАСС

"Юнармия" создала отряд юнг при Каспийской флотилии ВМФ России

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Источник изображения: © Пресс-служба "Юнармии"

В Махачкале состоялось торжественное мероприятие, посвященное приему в новый отряд

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. "Юнармия" создала в Махачкале отряд юнг при Каспийской флотилии. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе организации.

"В Махачкале в пункте базирования бригады надводных кораблей Каспийской флотилии состоялось торжественное мероприятие, посвященное приему юных патриотов в новый отряд морского и речного юнармейского направления "Юнги Каспия", - говорится в сообщении.

По информации "Юнармии", решение о создании отряда морского и речного юнармейского направления на базе Каспийской флотилии было принято главнокомандующим Военно-морским флотом в соответствии с поручением министра обороны России от 16 июня 2021 года для развития профильных юнармейских отрядов.

"Церемонию посвящения в юнармейцы открыл командир бригады кораблей флотилии капитан 2-го ранга Сергей Зотов, также ребят поздравили заместитель директора "Малой академии наук Республики Дагестан" по воспитательной работе Джавидин Джамиев, представители военного комиссариата республики, чемпион Советского Союза, обладатель многочисленных мировых рекордов по тяжелой атлетике Авсет Авсетов, офицеры бригады надводных кораблей и управления штаба флотилии", - отметили в пресс-службе.

Сейчас в Республике Дагестан, где открылся отряд "Юнги Каспия", почти 20 тыс. детей состоят в рядах всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения "Юнармия". Оно было создано в 2016 году по инициативе Минобороны и при поддержке президента России. В рядах "Юнармии" почти 850 тыс. участников по всей России. Основной задачей движения является патриотическое воспитание, а также физическое, интеллектуальное и социальное развитие молодежи.

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