МНО Республики Корея приняло решение о разработке нового поколения фрегатов

ЦАМТО, 11 августа. МНО Республики Корея приняло решение о приобретении нового фрегата с улучшенными средствами защиты от воздушных угроз и обеспечения живучести за счет применения результатов национальных НИОКР.

Об этом 4 августа сообщило Агентство программ оборонных закупок МНО Республики Корея DAPA (Defense Acquisition Program Administration).

Как отмечает агентство Yonhap со ссылкой на данные DAPA, Комитет по рассмотрению оборонных проектов страны в ходе проведенного в формате видеоконференции заседания одобрил план реализации проекта закупки фрегатов класса "Ульсан" четвертой партии (Batch IV) общей стоимостью 3,5 трлн. вон (3,1 млрд. долл.).

Ожидается, что проект расширит возможности ВМС Республики Корея на море, а также внесет вклад в обеспечение развития современных технологий национальной промышленности и создание новых рабочих мест.

Общий бюджет программы, которая рассчитана на 2023-2032 гг., подлежит повторному рассмотрению и утверждению после подготовки технико-экономического обоснования.

В настоящее время южнокорейская компания Hyundai Heavy Industries Co. осуществляет разработку для ВМС Республики Корея новых фрегатов FFX-3 (Ulsan Batch III) водоизмещением 3500 т в рамках проекта, который начался в 2016 году.

На заседании 4 августа Комитет по рассмотрению оборонных проектов также принял решение сменить ведущего разработчика проекта модернизации легких торпед – вместо Агентства оборонных разработок этим будет заниматься одна из национальных компаний. Ожидается, что это поможет южнокорейской оборонной промышленности расширить свои компетенции при проведении различных исследовательских проектов.