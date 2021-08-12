Министр обороны России провел в Москве переговоры с армянским коллегой

ЦАМТО, 11 августа. Российское военное ведомство готово оказывать содействие в модернизации и реформировании вооруженных сил Армении, заявил 11 августа министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, приветствуя Аршака Карапетяна в Москве в ранге министра обороны республики.

"Придаем важное значение развитию нашего взаимодействия в военной области как в двустороннем формате, так и в рамках ОДКБ. При этом готовы продолжать оказывать содействие в реализации программы по реформированию вооруженных сил Армении. Задача непростая, но, думаю, что с Вашим опытом она будет по плечу", – сказал глава российского военного ведомства.

Сергей Шойгу отметил, что на территории Армении находится 102-я российская военная база, которая хорошо оснащена и является гарантом безопасности.

"Армения – союзник и ключевой партнер России по обеспечению безопасности в Закавказье, и мы крайне заинтересованы в поддержании стабильности в этом регионе", – добавил министр обороны РФ.

Сергей Шойгу поздравил Аршака Карапетяна с назначением на должность, отметив, что оно состоялось "в непростое время, когда стоят сложные задачи реформирования оборонной сферы страны".

Глава российского военного ведомства выразил готовность оказать всестороннюю поддержку реализации программ реформирования армянской армии в назначенные сроки.

В свою очередь, Аршак Карапетян выразил благодарность Сергею Шойгу за готовность содействовать восстановлению боеспособности вооруженных сил Армении, оснащению и обучению войск.

Он подчеркнул, что свой первый зарубежный визит в ранге министра обороны совершен именно в Россию, которая является стратегическим союзником Армении.

"Россия – единственное государство, которое дает реально ощутимый продукт безопасности для армянского народа и сегодня занимается вопросами безопасности не только в Нагорном Карабахе, но и непосредственно на границах Армении. Мы готовы к очень тесному и эффективному сотрудничеству", – цитирует Аршака Карапетяна Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.