Армейский полевой 3D принтер уже реальность

Австралийская армия расширяет свое отраслевое партнерство, поддерживая перспективные разработки 3D-печати из металла в оборонной сфере.

Местная компания SPEE3D снова получила возможность сотрудничать с 1-м батальоном боевой поддержки австралийской армии. Стивен Камиллери, технический директор SPEE3D, заявил: «Мы очень рады этому новому шагу в нашем партнерстве с австралийской армией. В прошлом году в ходе испытаний наша технология доказала, что мы может существенно оказать помощь оборонным ремротам. Теперь станет легче заменять поврежденные детали, производя их буквально на коленях».

Металлические 3D-принтеры SPEE3D, производимые и поставляемые в Австралии, являются самой быстрой и доступной технологией аддитивного производства в мире. В 2020 году австралийская армия объявила об инвестировании 1,5 млн долларов в 12-месячный пилотный проект технологии SPEE3D, сообщает портал EINPRESSWIRE.

Солдат будут учить работать на принтерах 3D-печати, которые развернут в полевых условиях. Эта технология может произвести революцию в способах получения и изготовления армейских запчастей в отдаленных районах Австралии.

В ходе проведения тестов, солдаты Королевской австралийской службы электротехники и машиностроения из 1-й бригады разработали и изготовили более 50 разных деталей.

Печать на 3D принтере прошла за считанные минуты и обошлась намного дешевле, чем детали, изготовленные в заводских условиях.