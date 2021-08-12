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NHK (Япония): Россия искусно балансирует в военной области между Китаем и Индией

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Открытие российско-индийских учений "Индра-2021"
Открытие российско-индийских учений "Индра-2021".
Источник изображения: © РИА Новости, Алексей Седых

Близкая к японскому правительству государственная телерадиокорпорация NHK отмечает, как искусно Россия поддерживает баланс в отношениях с крупнейшими региональными державами – Китаем и Индией. Даже совместные военные учения с ними Россия проводит практически в одно и то же время.

Японская государственная телерадиокорпорация NHK в контексте проходящих сейчас в Китае совместных китайско-российских совместных стратегических учений "Запад/Взаимодействие-2021", публикует интересный материал под заголовком "Россия внимательно относится к отношениям с Китаем и Индией и искусно поддерживает в них выгодный ей баланс".

NHK сообщает, что практически одновременно с китайско-российскими военными учениями, в Волгоградской области России с 1 по 13 августа проходят и российско-индийские учения "Индра-2021". Мероприятия направлены на обмен опытом между странами, укрепление отношений боевого сотрудничества между их военными и выработку новых форм противостояния террористическим вызовам.

Маневры РФ и Индии "Индра" проводятся с 2003 года. В этот раз с российской стороны в них примут участие порядка 250 военнослужащих. Такой же численный состав и у индийских коллег.

В мероприятиях будет задействовано более 100 единиц вооружения и военной техники.

По сценарию учений будут проведены операции по освобождению захваченных террористами заложников с использованием живой силы, бронетехники и боевых вертолетов.

В прошлом месяце президент России Путин обнародовал новую Стратегию национальной безопасности страны. Она заменила прежнюю, просуществовавшую 6 лет. В новой стратегии подчеркивается, что для обеспечения стабильности и международной безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе Россия будет всемерно развивать разностороннее, в том числе и военное сотрудничество не только с Китаем, но и с другими региональными державами, в частности, с Индией. В настоящее время планируется запуск формата двусторонних российско-индийских встреч руководителей внешнеполитических и оборонных ведомств по формуле "2+2". Это новое слово в связях Москвы и Дели.

В сентябре нынешнего года администрация Путина готовится провести во Владивостоке очередной амбициозный "Дальневосточный экономический форум". Многие эксперты обращают внимание на то, что российские чиновники в последнее время наперебой приглашают индийцев принять участие не только в форуме, но и в масштабном экономическом сотрудничестве на Дальнем Востоке. В этом контексте обращает на себя внимание недавно обнародованные российским правительство планы по созданию на Курильских островах "свободной экономической зоны", в которой может поучаствовать и Индия.

В любом случае, по словам NHK, следует признать, что Россия искусно поддерживает баланс в своих отношениях с Китаем и Индией, и отметить то внимание, с которым Москва относится к развитию военного и экономического сотрудничества с Дели.

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Страны
Индия
Китай
Россия
Япония
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Военные учения
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