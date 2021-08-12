Шойгу: Минобороны РФ готово помочь в реформировании армянской армии

Министерство обороны РФ готово оказывать содействие в модернизации и реформировании вооруженных сил Армении. Российское военное ведомство придает важное значение развитию взаимодействия между РФ и Арменией в военной области как в двустороннем формате, так и в рамках ОДКБ.

Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече со своим армянским коллегой Аршаком Карапетяном в Москве.

По словам российского министра, минобороны РФ готово оказывать содействие в программе реформирования армянских вооруженных сил. "Задача непростая, но, думаю, что с Вашим опытом, она будет по плечу", - сказал Шойгу.

Министр напомнил, что сейчас в Армении находится 102-я российская военная база. Она хорошо оснащена и является гарантом безопасности. "Армения - союзник и ключевой партнер России по обеспечению безопасности в Закавказье, и мы крайне заинтересованы в поддержании стабильности в этом регионе", - подчеркнул Шойгу.

Аршак Карапетян поблагодарил Сергея Шойгу за готовность содействовать восстановлению боеспособности вооруженных сил Армении, оснащению и обучению войск.

По словам Карапетяна, Россия - единственное государство, которое дает реально ощутимый продукт безопасности для армянского народа. Россия занимается вопросами безопасности не только в Нагорном Карабахе, но и непосредственно на границах Армении.

Александр Степанов