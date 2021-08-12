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ТАСС

Шойгу заявил, что Россия готова помочь Армении модернизировать вооруженные силы республики

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Источник изображения: © Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Министр обороны отметил, что на территории Армении находится 102-я российская военная база, которая хорошо оснащена и является гарантом безопасности

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Российское военное ведомство готово оказывать содействие в вопросе модернизации и реформирования армянских вооруженных сил. Об этом заявил в среду министр обороны РФ Сергей Шойгу, приветствуя в Москве Аршака Карапетяна в ранге министра обороны Армении.

"Придаем важное значение развитию нашего взаимодействия в военной области как в двустороннем формате, так и в рамках ОДКБ. При этом готовы продолжать оказывать содействие реализации программы по реформированию Вооруженных сил Армении. Задача непростая, но, думаю, что с вашим опытом она будет по плечу", - сказал Шойгу.

Он отметил, что на территории республики находится 102-я российская военная база, которая хорошо оснащена и является гарантом безопасности. "Армения - союзник и ключевой партнер России по обеспечению безопасности в Закавказье, и мы крайне заинтересованы в поддержании стабильности в этом регионе", - добавил министр.

Шойгу поздравил Карапетяна с назначением на должность, отметив, что оно состоялось "в непростое время, когда стоят сложные задачи реформирования оборонной сферы страны".

В свою очередь Карапетян выразил благодарность Шойгу за готовность содействовать восстановлению боеспособности Вооруженных сил Армении, оснащению и обучению войск.

Он подчеркнул, что свой первый зарубежный визит в ранге министра обороны совершает именно в Россию, которая является стратегическим союзником Армении. "Россия - единственное государство, которое дает реально ощутимый продукт безопасности для армянского народа и сегодня занимается вопросами безопасности не только в Нагорном Карабахе, но и непосредственно на границах Армении, - заявил Карапетян. - Мы готовы к очень тесному и эффективному сотрудничеству".

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