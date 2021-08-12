Войти
Российская газета

Башню от БТР-80 установили на Ratel из ЮАР

268
0
0
Источник изображения: rg.ru

Силы обороны Руанды эксплуатируют редкую модификацию южноафриканского бронетранспортера Ratel.

Боевая машина вместо башни с 20-мм пушкой GI-2 имеет боевой модуль БПУ-1 от БТР-80, вооруженный советским крупнокалиберным пулеметом КПВТ 14,5 мм и 7,62-мм ПКТ.

Южноафриканское орудие со скорострельностью до 750 выстрелов в минуту может применять бронебойные и осколочно-фугасные боеприпасы, при этом убойная дальность последних при начальной скорости 1000 метров в секунду сохраняется на дистанции в 2000 метров.

Выстрелы для поражения легкой бронированной техники способны на дальности 1000 метров пробивать до 20 мм брони, расположенной под углом 60 градусов.

Однако часть заказчиков предпочла, чтобы на экспортных вариантах Ratel эта артиллерийская установка была заменена на более привычные 23-мм орудия или, как в Руанде, крупнокалиберные пулеметы.

КПВТ, хоть и несколько уступает пушке, более прост и надежен, обходится дешевле в эксплуатации. В то же время он способен так же эффективно бороться с техникой и живой силой противника.

Сейчас трехосные бронетранспортеры из ЮАР (их еще называет боевыми машинами пехоты) находятся на вооружении десяти африканских стран и активно используются в различных боевых и миротворческих операциях.

Они весят, в зависимости от модификации, от 18500 кг до 19000 кг. Максимальная толщина брони - 20 мм. Днище имеет противоминную защиту. Вместимость: три бойца экипаж и девять человек десанта. Мощность двигателя - 282 л.с. Максимальная скорость по шоссе - 105 км/ч. Емкость топливных баков - 430 л. Запас хода по топливу - 1000 км. Глубина преодолеваемого брода - 1,2 м.

Башни от советских БТР и БРДМ-2 в разных странах устанавливали и на другие образцы техники, например, их можно увидеть на японских пикапах, БТР-152 и гусеничных М113 американского производства.


Алексей Моисеев

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Руанда
США
ЮАР
Япония
Продукция
M113 БТР
БРДМ-2
БТР-80
КПВТ
Похожие новости
24.06.2020
Боевой гибрид: БРДМ-2 скрестили с БМП-1 в Йемене
01.08.2018
Потенциал без арсенала
23.05.2018
Стратегический единорог
21.09.2017
Полчища для битья
24.03.2014
Российская армия должна стать более гибкой и лучше оснащенной
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.08 07:09
  • 2
Шойгу рассказал о внезапных проверках в армии России
  • 12.08 06:47
  • 2
Российские военнослужащие освоят китайскую боевую технику
  • 12.08 06:37
  • 4
В США оценили вооружение Су-35С
  • 12.08 05:45
  • 1
Госпрограмма по радиоэлектронике оказалась «ниже среднего»
  • 12.08 05:11
  • 2
ОАК Обновил стратегию: три главных этапа до 2035 года
  • 12.08 03:12
  • 7
Как переселение чиновников в Сибирь поможет России
  • 12.08 01:41
  • 1
В ожидании тяжеловеса
  • 12.08 00:41
  • 7
Флот настоящий – или потешный?
  • 11.08 20:57
  • 52
Непарадные мысли на главном параде ВМФ
  • 11.08 17:24
  • 159
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 11.08 17:23
  • 2222
Как насчёт юмористического раздела?
  • 11.08 16:20
  • 5
Видим невидимых: ВКС получили мобильные всевидящие 3D-радары
  • 11.08 16:09
  • 2
Выстрел себе в голову: чем страшен новый ракетный комплекс Путина «Сармат» (Главред, Украина)
  • 11.08 15:30
  • 1054
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 11.08 15:02
  • 83
Сухопутные войска Перу не смогли найти замену советским Т-55