Война понарошку

Армии трёх стран учились отражать нападение «чёрных тюрбанов». Вчера, 10 августа, пресс-служба Минобороны РФ сообщила о завершении совместных учений на границе Афганистана.

«Мы завершаем совместные учения Вооружённых сил Таджикистана, Узбекистана и Российской Федерации. Впервые было продемонстрировано применение межвидовой группировки войск с массированным применением авиации, разведывательно-огневых комплексов и десантов на основе полученного опыта в Сирийской Арабской Республике»,— рассказал командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин.

Основной этап совместных российско-таджикско-узбекского учений

Учения проводились на фоне обострения ситуации в Афганистане. Как считают в Минобороны РФ, это может вызвать угрозу проникновения террористических групп в приграничные страны Центральной Азии. Учения проходили на таджикском полигоне Харб-Майдон в 20 км от границы с Афганистаном. В манёврах приняли участие 2500 военнослужащих.