Al Jazeera (Катар): лесные пожары, бушующие в России, предвещают ядерную катастрофу

Спутниковые снимки NASA показали, что дым от лесных пожаров в Якутии впервые в истории достиг Северного полюса. Более того, огонь, вспыхнувший недалеко от города Саров Нижегородской области, подбирается к секретному ядерному центру, сообщает сайт катарского телеканала. О ситуации с пожарами в российских регионах — в материале «Аль-Джазиры».

Спутниковая съемка позволила обнаружить лесной пожар недалеко от города Саров (Нижегородская область), где находится федеральный секретный ядерный центр.

Согласно спутниковым снимкам, сделанным 8 августа, пожары бушуют менее чем в 13 километрах от ядерного объекта.

По словам местных властей, режим ЧС был введен, чтобы облегчить мобилизацию дополнительных сил для борьбы с пожарами в этом районе.

Во вторник, 10 августа, президент России Владимир Путин приказал увеличить группировку для тушения лесных пожаров в Сибири.

Разрушительные лесные пожары с возрастающей регулярностью вспыхивали по всей Сибири в течение последних нескольких лет. Российские метеорологи и экологи связывают это с изменением климата и недофинансированием лесной службы.

Путин поручил главе МЧС "увеличить группировку для тушения лесных пожаров" и "усилить работу авиации" в Якутии, одном из наиболее пострадавших регионов Сибири.

В оперативном штабе Якутии сообщили, что в тушении пожаров задействовано свыше 4200 человек, а с начала пожароопасного сезона авиацией МЧС России было сброшено более 9,5 тыс. тонн воды.

В Росгидромете, в свою очередь, заявили, что ситуация в Якутии - самом большом и холодном регионе России - "продолжает ухудшаться".

Обширные территории

По данным Рослесхоза, в Якутии горит более 8,7 млн гектаров, что более чем в 5 раз превышает площадь Франции.

Следует отметить, что показатели горимости лесов превысили показатели прошлого года. Площадь лесных пожаров в настоящее время составляет около 8,9 млн гектаров.

В июле местные пожарные сообщили, что им не хватает людей, оборудования и ресурсов для борьбы с пожарами такой силы.

Некоторые эксперты напоминают о законе 2015 года, который позволяет регионам игнорировать пожары, если затраты на их тушение перевешивают ожидаемый ущерб, отмечая, что он предоставляет властям прикрытие, позволяющее им закрывать глаза на лесные пожары.

В понедельник, 9 августа, межправительственная группа экспертов по изменению климата при ООН опубликовала большой доклад о глобальном потеплении, вызванном деятельностью человека. По их словам, поверхность Земли "накаляется" быстрее, чем предполагалось ранее, и виновато в этом все человечество.

Новые спутниковые снимки NASA показали, что дым от лесных пожаров в Якутии впервые в истории достиг Северного полюса.