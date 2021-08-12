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ТАСС

В России разработали спутниковую платформу для мониторинга электросетей и трубопроводов

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Gonets-M
Спутниковая система «ГОНЕЦ-М». Источник: sdelanounas.ru.

В Роскосмосе сообщили, что сейчас идет процесс оформления международных патентов для вывода продукта на международный рынок

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Универсальная спутниковая платформа, которая позволит собирать и передавать информацию о состоянии электросетей и трубопроводов, проходит испытания в России. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении Роскосмоса.

"Производитель электрозащитного и электронного оборудования "Импульс" совместно с компанией "Спутниковая система "Гонец" (входит в госкорпорацию "Роскосмос") завершает разработку и проводит испытания опытного образца универсальной спутниковой платформы, предназначенной для оперативного сбора и передачи данных о состоянии электросетей и трубопроводов с различных датчиков", - отмечается в сообщении.

Платформа представляет собой автономное устройство, расположенное во влагозащищенном корпусе. Оно питается от конденсатора, который заряжается с помощью солнечных батарей. Также в устройство интегрирован терминал "Гонец", обеспечивающий его связью в любой точке страны.

"Решение особенно актуально для мониторинга объектов сетевой инфраструктуры, расположенных в районах с отсутствующим или частичным покрытием наземными сетями связи", - подчеркивается в документе.

Устройство уже запатентовано в России. Сейчас идет процесс оформления международных патентов для вывода продукта на международный рынок.

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Страны
Россия
Продукция
Гонец-М
Компании
Роскосмос
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